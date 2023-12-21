區桂芝感嘆課綱讓學子喪失繼承中華文化機會

北一女中老師區桂芝以錄製影片發言方式參與研討會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月21日電（記者 張嘉文）台北市立第一女子高級中學老師區桂芝日前以“無恥”批判台灣“108課綱”，引起廣大迴響。她今天在一場有關課綱的研討會上，用預錄影片表達主張時表示，民進黨用意識形態主導的課綱，讓台灣學子喪失繼承中華文化財富的機會，更灼傷了他們未來原本可能無限的創造潛能。



區桂芝強調，她要借孔子的話來說，天之未喪斯文也，匡人其如予何，意思是老天爺如果不想讓台灣喪失了文化道德，那民進黨和他們的網軍能奈我們如何？而文化是民族的根，所謂天下興亡，匹夫有責，這天下指的就是文化。



區桂芝日前怒轟台“教育部”推動“108課綱”刻意去中國化，刪除包括顧炎武《廉恥》等古文，痛批“無恥課綱”，引起廣泛討論，在網路上被大量轉發，也讓課綱問題再度被端上檯面討論。



“民進黨教改理論及影響”研討會今天下午在婦聯會八樓大禮堂召開，眾專家學者齊聚，探討近期熱議的去中化課綱問題，會中也再度播放區桂芝日前針對課綱問題發言的影片，引來現場一片掌聲，區因為學校有課程無法到場，以錄製影片發言方式參與。



區桂芝在影片中表示，她本來是一個名不見經傳的普通高中老師，沒想到一夕爆紅，還多了個臨時演員的外號（指被網路攻擊），她何德何能可用5分鐘的談話影片引發了島內外甚至海外華人圈的熱烈關注。



區桂芝說，原因只有一個，就是文化教育是全世界華人共同最在意的命題，超越任何政治立場，而文化是民族的根，所謂天下興亡，匹夫有責，這天下指的就是文化，而教育必須以培育品德為本，所以孔子說行有餘力才來學文。



區桂芝批評說，但現在的府院黨高層不思反省，荒腔走板的狡辯，又放任網軍攻擊，這些作為都掀起了海內外不勝枚舉路見不平的正義之聲，也讓小蝦米對抗大鯨魚，終於捲起千堆雪，至今還未見消停。