交運部：今年12件民生實事已全面完成

交通運輸部副部長李揚（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月21日下午舉行新聞發布會，介紹以交通運輸高質量發展服務中國式現代化有關情況，並答記者問。交通運輸部副部長李揚在回答記者提問時表示，民生實事是踐行人民交通為人民的具體舉措。工作的所有出發點和落腳點，都是讓人民群眾安全便捷高效出行。從2015年開始，每年都推出了一批交通運輸更貼近民生的實事，2023年推出了12件民生實事，目前已全面完成。



有記者提問，年初的時候，交通運輸部推出了12件民生實事，能否詳細介紹一下目前完成的情況如何？明年這項工作是否還要繼續實施，具體有哪些考慮？



李揚表示，民生實事是我們踐行人民交通為人民的具體舉措。我們工作的所有出發點和落腳點，都是讓人民群眾安全便捷高效出行。從2015年開始，我們每年都推出了一批交通運輸更貼近民生的實事，2023年我們推出了12件民生實事，目前已全面完成。



綜合來看，在保障人民群眾安全便捷出行方面，我們共改造公路危舊橋梁9763座，實施農村公路安全生命防護工程10.5萬公里。同時，我們組織開展高速公路充電基礎設施“隨手查”服務，剛才跟大家通報，我們還建了一些充電樁。組織開展高速公路“陽光救援”行動，在高速公路上有些司機出了車禍，針對救援痛點，我們實現全國高速公路“一鍵呼救”功能和施救服務“三公開”，就是公開救援電話、救援點和收費標準。

