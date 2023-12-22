交運部：多方面推動交運新業態高質量發展

交通運輸部運輸服務司司長蔡團結（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月21日下午舉行新聞發布會，介紹以交通運輸高質量發展服務中國式現代化有關情況，並答記者問。交通運輸部運輸服務司司長蔡團結在回答記者提問時表示，近年，以網約車、互聯網貨運平台為代表的新業態發展迅猛，為老百姓出行、為物流的降本增效發揮了重要作用。下一步，將認真落實黨中央、國務院決策部署，認真貫徹落實習近平總書記關於平台經濟的重要指示精神，按照促進平台經濟有序競爭創新發展的有關要求，加強部門協同聯動，上下協同，共同推動交通運輸新業態高質量發展，努力朝著實現“人享其行、物暢其流”的美好願景不斷前行。



有記者提問，交通運輸部舉辦的發布會公布了網約車平台、網絡貨運平台降低抽成比例的消息，受到社會廣泛關注。請問在新業態監管方面，交通運輸部還有哪些具體思路和工作安排？



蔡團結表示，新業態的發展各方高度關注，每個人都坐過網約車，也騎過共享單車，當然網絡貨運大家可能感受少一些，但是我提到名字大家都知道，貨拉拉、滿幫、滴滴貨運，大家在城市里都能見到。



近年，以網約車、互聯網貨運平台為代表的新業態發展迅猛，為老百姓出行、為物流的降本增效發揮了重要作用。剛才李揚副部長向大家通報的時候，有一項民生實事就是降低過高的抽成比例，這是惠及從業人員的一項重要舉措。剛才李揚副部長也通報了，平均降低抽成比例1—3個百分點，讓我們的司機、從業人員實實在在受益。交通運輸新業態在發展過程中也出現了一些問題，當然我們必須因勢利導，按照中央的統籌部署，加快推動高質量發展，讓老百姓有實實在在的獲得感，同時也統籌好交通運輸新業態的從業人員、交通運輸新業態的消費者、交通運輸新業態企業等各方利益，實現高質量發展，最終讓老百姓受益。



下一步，我們將認真落實黨中央、國務院決策部署，認真貫徹落實習近平總書記關於平台經濟的重要指示精神，按照促進平台經濟有序競爭創新發展的有關要求，加強部門協同聯動，上下協同，共同推動交通運輸新業態高質量發展，努力朝著實現“人享其行、物暢其流”的美好願景不斷前行。



一是鼓勵創新發展。我們將以科技創新推動產業創新，不斷增強交通運輸新業態發展新動能，本身新業態就是創新的典型案例。我們將繼續深化出租汽車改革，推動互聯網＋道路貨運新業態組織模式的創新，進一步優化交通運輸新業態創新發展環境，激發交通運輸新業態企業的主體活力和勞動者內生動力。支持企業創新服務模式和服務產品，更好地服務人民群眾的安全便捷出行和交通物流降本提質增效。