吳春耕：持續推動“四好農村路”高質量發展

交通運輸部公路局局長吳春耕（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月21日下午舉行新聞發布會，介紹以交通運輸高質量發展服務中國式現代化有關情況，並答記者問。交通運輸部公路局局長吳春耕在回答記者提問時表示，明年是總書記就“四好農村路”作出重要批示的十周年，將進一步深入學習貫徹總書記重要指示精神，貫徹落實中央經濟工作會議、中央農村工作會議等一系列要求，學習運用“千萬工程”的經驗，集中力量抓好辦實一批群眾可感可及的實事，持續推動“四好農村路”高質量發展，完善現代化農村交通運輸體系，為建設宜居宜業的和美鄉村、有力有效推進鄉村振興提供堅實的交通運輸保障。我們主要圍繞“四個好”做好四篇文章。



有記者提問，全國農村公路總里程數已經達到453萬公里，成為名副其實的“超級工程”，下一步將如何更好發揮農村公路作用，推進新型城鎮化和鄉村全面振興？



吳春耕表示，大家知道“四好農村路”是總書記親自提出、親自推動的重大民心工程和德政工程，近些年來，交通運輸部堅決貫徹總書記指示精神，持續加大中央車購稅等對農村公路的補助，支持地方加快農村公路建設。“四好農村路”經過十多年的建設，每年投資都幾千億，總里程達到453萬公里，惠及幾億民眾，確實也成為名副其實的超級工程。就拿今年來說，我們1—11月，全國農村公路建設總投資超過4555億元，新改建農村公路的里程超過16萬公里，新增的通三級及以上公路鄉鎮327個，新增通硬化路的較大人口規模自然村（組）2.2萬個，應該說這為廣大群眾致富奔小康，加快推進農業農村現代化提供了有力支撐。



吳春耕說，明年是總書記就“四好農村路”作出重要批示的十周年，將進一步深入學習貫徹總書記重要指示精神，貫徹落實中央經濟工作會議、中央農村工作會議等一系列要求，學習運用“千萬工程”的經驗，集中力量抓好辦實一批群眾可感可及的實事，持續推動“四好農村路”高質量發展，完善現代化農村交通運輸體系，為建設宜居宜業的和美鄉村、有力有效推進鄉村振興提供堅實的交通運輸保障。我們主要圍繞“四個好”做好四篇文章。



一是進一步建好，繼續深入實施新一輪農村公路建設改造。我們將有序推進“新三通”建設，主要是較大人口規模自然村（組）通硬化路、建制村通等級路、鄉鎮通三級及以上公路，同時推進實施老舊公路的改造還有窄路的拓寬改造以及錯車道建設，因地制宜加快完善便捷高效、普遍公平的農村公路網絡。