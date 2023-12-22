楊華雄：四方面支撐水運行業高質量發展

交通運輸部水運局負責人楊華雄（中評社 李子寧攝） 中評社北京北京12月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月21日下午舉行新聞發布會，介紹以交通運輸高質量發展服務中國式現代化有關情況，並答記者問。交通運輸部水運局負責人楊華雄在回答記者提問時表示，在當前人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術與交通運輸深度融合的背景之下，為了進一步推動智慧港口和智慧航道的建設發展，我部出台了《關於加快智慧港口和智慧航道建設的意見》，明確了有關要求和具體措施。同時，針對客觀存在的問題，在《意見》裡面，也作出了相關部署。



有記者提問，我們注意到，關於加快智慧港口和智慧航道建設的意見近日發布，其中提到到2027年全國港口和航道基礎設施數字化、生產運營和對外服務智慧水平全面提升，能否具體介紹一下，下一步如何推進相關設施支撐水運行業的高質量發展？



楊華雄表示，黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下，我國的港口和航道取得了歷史性成就。港口貨物吞吐量和內河貨運量多年位居世界前列，我國現在已經成為名副其實的水運大國。在當前人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術與交通運輸深度融合的背景之下，為了進一步推動智慧港口和智慧航道的建設發展，我部出台了《關於加快智慧港口和智慧航道建設的意見》，明確了有關要求和具體措施。



當前來看，智慧港口和智慧航道已經逐步成為我國水運高質量發展的靚麗名片。在智慧港口建設方面，我國自動化集裝箱碼頭已建和在建數量位居世界首位。已建成18座自動化集裝箱碼頭，在建包括改造的集裝箱碼頭27座，並且掌握了設計建造、裝備製造、系統集成和運營管理全鏈條的核心關鍵技術，總體應用規模和技術水平處於國際前列。在智慧航道建設方面，長江幹線2688公里航道實現了電子航道圖全覆蓋，航標、航道水情、尺度、船舶動態等信息聯動，智慧航道快速發展。



當然，我們既看到了成績，更注意到自己的短板，我國智慧港口和智慧航道的建設依舊面臨數字化智慧化應用深度和廣度有待拓展、網絡安全、數據安全保護有待加強、關鍵核心技術有待進一步提升，碼頭的生產管理系統標準化還不足，航道養護管理智慧化程度還不高等短板。針對這些客觀存在的問題，在剛才提到的《意見》裡面，我們作出了相關部署和提出了一些措施。



其中，剛才就有記者朋友提到，我們明確的目標，到2027年要建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。為了完成這一目標，概括起來就是推進“一夯實、兩推進、一強化”四個方面的任務。