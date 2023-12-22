李傳光：加強部省聯動共推交通運輸事業發展

交通運輸部綜合規劃司負責人李傳光（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月21日下午舉行新聞發布會，介紹以交通運輸高質量發展服務中國式現代化有關情況，並答記者問。交通運輸部綜合規劃司負責人李傳光在回答記者提問時表示，交通運輸部將在交通強國建設試點、重大項目推進、重點領域改革、科技創新等方面加大支持力度；合作省份將加強組織領導，深化改革創新、強化要素保障，我們將加強部省協作聯動共推交通運輸事業高質量發展。



有記者提問，交通運輸部積極推進交通強國建設，與多個省份簽署了合作協議，部署了多個交通強國試點。能否介紹一下有關情況？除此之外，在推進加快建設交通強國方面，還開展了哪些工作？



李傳光表示，今年以來，我部與地方多個省份密切溝通對接，以落實國家重大發展戰略、落實加快建設交通強國要求、推進部省共同關注事項為重點，結合地方實際，因地制宜、因省施策，共同開展了部省合作協議起草和簽署工作。目前，已經與16個省份簽署了合作協議，其餘大部分省份已經具備簽署條件，後續將陸續簽署。



根據協議，交通運輸部將在交通強國建設試點、重大項目推進、重點領域改革、科技創新等方面加大支持力度；合作省份將加強組織領導，深化改革創新、強化要素保障，我們將加強部省協作聯動共推交通運輸事業高質量發展。



李傳光說，一直以來，我部高度重視交通強國建設，在多方面、多領域扎實推進交通強國建設相關工作，目前已經取得了卓有成效的進展。



一是完善加快建設交通強國實施機制，印發《加快建設交通強國五年行動計劃（2023—2027年）》及分工方案，編制新時代新征程譜寫交通強國民航新篇章行動綱要、加快建設交通強國郵政篇實施方案。目前，全國30個省（區、市）以及新疆生產建設兵團已經建立了交通強國領導機制，27個省份印發實施意見或者建設方案，21個省份出台了綜合立體交通網規劃。



二是加快建設交通強國評價指標體系，制定交通強國評價指標及各行業的評價指標，指導地方研究制定省域評價指標，鼓勵研究建立市級層面評價指標。