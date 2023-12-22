中評現場：中銀香港科技創新獎舉行分享會

分享會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月21日電（記者 盧哲）由香港科技創新聯盟主辦的“中銀香港科技創新獎2023”（中銀科創獎）21日舉行獲獎者分享會。來自人工智能及機器人、生命健康、新材料能源、先進製造、金融科技五大領域的獲獎者，通過主旨演講介紹了相關領域的研究成果。



中銀科創獎重點關注人工智能及機器人、生命健康、新材料能源、先進製造、金融科技五大領域，每年邀請香港及海外專家遴選出五個領域的卓越科研工作者/ 團隊，表彰他們在科學研究及科技成果應用轉化方面所取得的傑出成就，以此激勵科創者堅持創新探索，立足香港、服務國家、貢獻世界。“中銀香港科技創新獎2023”經過大獎各領域評審委員會數個月來嚴格評審，評選出六位獲獎者，他們分別是：“人工智能及機器人”領域獲獎者、香港中文大學賈佳亞教授；“生命健康”領域獲獎者、香港大學黃兆麟博士；“新材料新能源”領域獲獎者、香港大學唐晉堯博士；“先進製造”領域獲獎者、香港理工大學張志輝教授；以及“金融科技”領域獲獎者、香港理工大學區文浩教授與羅夏朴教授。每個領域得獎個人/團隊各獲200萬元獎金，嘉許其在香港的科研貢獻及成果轉化影響力。



繼近日舉行的頒獎禮之後，“中銀香港科技創新獎2023”21日舉行獲獎者分享會。來自相關領域的百多位學者嘉賓出席。香港科技創新聯盟副主席鄭松岩博士致歡迎辭，香港科技創新聯盟主席、中國科學院院士盧煜明教授作開場致辭。



首先發表主旨演講的是生命健康領域獲獎者黃兆麟博士。黃兆麟現為香港大學生物醫學院副教授。他開創的基因編輯工具篩選平台，突破現時需要逐一測試的限制，快速找出最適用和有效的基因治療工具，並加快研發新一代精確基因編輯器。黃兆麟開創的其他嶄新篩選平台，有利於解讀生物系統複雜性，以實現高效組合療法的篩選作臨床應用治療。