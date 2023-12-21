連勝文率藍青年軍打籃球　國民黨要拚逆轉勝

國民黨副主席連勝文率領國民黨青年軍打籃球。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月21日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨候選人侯友宜、趙少康在部分民調顯示，緊追甚至追平民進黨賴清德、蕭美琴。國民黨副主席連勝文21日率領國民黨青年軍，在台北市議會籃球場打鬥牛籃球，展現青春洋溢外，連勝文也說前面落後都不算，到最終場投三分球可以逆轉勝，相信國民黨最後一刻能勝選。



連勝文下午來到台北市議會室內籃球場打球，出席自己舉辦的“世界籃球日三對三籃球賽”，邀集國民黨不分區“立委”候選人葛如鈞、丁瑀、楊智伃、國民黨台北市議員耿葳、柳采葳、詹為元、徐弘庭等人，年輕世代的國民黨青年軍展現活力。



連勝文一到場就開始暖場打球，投籃雖然命中率不算太高，但堅毅的意志與眼神十分到位，也投進了一些三分球，每投進一球，連就開心比出帥氣手勢。其他人也下場一同投籃，其中耿葳是大學籃球校隊出身，命中率頗高，丁瑀、楊智伃、詹為元表現也不錯，葛如鈞、柳采葳則是較生澀，徐弘庭與柳、耿因在審預算，提早離席。



連勝文會間接受聯訪，對於如何爭取青年票?他說，其實國民黨長期與年輕朋友站在一起，與籃球界、運動界、新創科技界都好，透過活動表彰國民黨對體育的支持，不管做任何事，尤其是籃球場剛開始落後都不算數，到最後投了關鍵三分球、逆轉勝，相信國民黨在最後一刻會贏得選舉。



葛如鈞笑說，他是宅男，離開虛擬世界來到實體世界打球，三分球很重要，要用運動家精神戰到最後一刻，也希望大家搶救國民黨不分區第34名康晉瑜。