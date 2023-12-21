ECFA優惠關稅生波　台石化業：衝擊產業鏈

中國大陸取消12項ECFA優惠，台灣石化公會認為，將對台灣上下游產業鏈造成衝擊。(照:石化公會官網) 中評社台北12月21日電／大陸今天宣布丙烯等12項銷陸石化產品，明年元旦起停止適用ECFA關稅減讓，蔡政府認為對經濟衝擊有限。台灣石化公會表示，由於石化產業原料在製程上互有關聯，大陸雖僅中止12項產品優惠關稅，但對台灣石化產業衝擊遍及上下游產業鏈。工總則建議政府協助加速業者全球布局，並與大陸建立協商溝通管道。



石化公會指出，尤其台灣必須與日本、韓國等亞洲周邊國家競爭，但競爭對手有其他自由貿易協定（FTA）的優勢，因此失去ECFA的關稅優惠後，恐將使台灣的石化產業處境更艱難。



“國發會主委”龔明鑫今天說，ECFA占台灣整體出口低於4%，對經濟衝擊有限。“經濟部”則表示將加碼補助受影響業者。



今日上午傳出此訊後，各大相關公司紛紛開會，業界低調表示會依照規定辦理。



工總表示，陸方公布中止的丙烯、對二甲苯等12個石化相關產品的關稅優惠，全球布局的石化大廠會以增加海外產能因應，而縮減產能的結果，勢必會衝擊島內就業；至於規模不大的中小企業廠商，亦只能透過加速海外投資布局因應。其結果影響的都是島內就業。



工總指出，如果陸方持續取消台灣出口大陸產品的既有關稅優惠（除了石化，還包括機械、紡織），對台灣從業人口眾多的傳產來說，都將是很大的衝擊，因此建議政府一方面協助加速廠商全球布局，另一方面與陸方建立協商溝通管道。



石化公會指出，由於石化產業多為“聯產品”，原料在製程上互有關聯，因此中國大陸官方雖僅中止12個稅目進口產品優惠關稅，但對台灣石化產業的影響是一連串的，衝擊遍及上下游產業鏈。