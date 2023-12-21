賴皮寮殺傷力大！賴蕭負面聲量31%衝新高

賴蕭配：網路正負面聲量比例趨勢圖。 (照片：TPOC台灣議題研究中心網站) 中評社台北12月21日電／民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，即便賴表達要將老家公益信託，但特勤維安也引起輿論抨擊。TPOC“台灣議題研究中心”20日公布最新網路聲量報告結果顯示，12月17日起，賴清德負面聲量爆增，網友迴響熱烈。過去幾天“賴皮寮”進一步發酵，“賴蕭配”負面聲量衝到31%新高，正面聲量僅僅只剩10%。



針對賴清德萬里老家一事，TPOC藉由QuickseeK快析輿情資料庫統整，回顧過去一個半月網路輿情數據發現，違建爭議在11月最高峰是5日，賴清德當時在造勢活動提到萬里老家，稱父親是礦工，留下來的只有貧窮，拿下1.6萬聲量，後續並未引起廣泛討論。而到12月的時候，賴清德8日為“立委”選區包括萬里的賴品妤站台，提及老家落淚，創下當日1.2萬則聲量，隔天升到2萬則。



TPOC指出，然而到了本月17日，有媒體報導民眾把賴清德萬里老宅設為“賴皮寮”打卡點，並且標記為“宗教聖地”後，“賴皮寮”效應正式引爆，當天聲量衝到2.6萬則，19日再攀新高衝上3.1萬則，短短2-3天的時間，就累積了總計5.8萬則聲量。



除此之外，TPOC也提到，網友針對“賴皮寮”的討論，將焦點放在賴清德並沒有道歉，也沒有要拆除萬里老家上，“賴皮”、“賴皮寮”兩個詞在網路上引爆廣大迴響。



TPOC還發現，在野陣營從12月起就對賴清德萬里老家違建爭議發起更大的攻擊，從數據上可以看到，“賴蕭配”11月負面聲量為24%到28%、正面聲量為12%到16%；結果一到12月，連續2周的負面聲量比例為30%、28%，正面聲量僅剩11%、12%，過去幾天“賴皮寮”進一步發酵，“賴蕭配”負面聲量衝到31%新高，正面聲量僅僅只剩10%。



對於“賴皮寮”引爆的負面聲量炸彈，TPOC分析，恐是因為賴清德捲入政治風暴後，並沒有拿出解決該問題的魄力，在造勢場合哽咽，更被認為是在打悲情牌，硬拖了數個月，才讓此話題不停延燒，負面聲量水漲船高。