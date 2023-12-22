鄧岱賢語中評：民進黨無法解決ECFA難題

海峽兩岸經貿文化協會秘書長鄧岱賢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月22日電（記者 楊騰凱）中國大陸認定台灣構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA部分產品的關稅減讓。對此，海峽兩岸經貿文化協會秘書長鄧岱賢向中評社表示，就算ECFA不中止，大陸還是可以對539項早收清單產品加徵關稅，這樣下去這些台灣業者會被連根拔走。



鄧岱賢表示，民進黨執政後不承認九二共識，維持“台獨黨綱”，大陸認為這破壞了兩岸的政治基礎，兩岸協商溝通管道都沒有了。現在這些問題其實都可以透過協商解決，可是很可惜都沒辦法了，這對台灣是會有衝擊的。



鄧岱賢表示，大陸現在希望的是打開台灣市場，讓大陸產業可以進到台灣市場，符合大陸對兩岸融合發展的訴求，所謂的融合當然是雙向的，總不能衹有台灣賣過去，但大陸的東西不能賣過來。



中國大陸日前公布調查結果，認定台灣對大陸構成貿易壁壘，禁止大陸2509項產品進口。大陸國務院關稅稅則委員會21日進一步公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓，其中涉及12個稅目進口產品。



ECFA早收清單產品有539項，輸往大陸可享零關稅。



鄧岱賢為台灣大學農業經濟系畢業，美國波士頓東北大學（Northeastern University）經濟學研究所碩士。曾任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員。現為海峽兩岸經貿文化協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任。

