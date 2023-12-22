ECFA生變　施威全：要解套唯有換人執政

《菱傳媒》董事長施威全。（中評社 資料照） 中評社台中12月22日電（記者 方敬為）繼認定台灣對大陸構成貿易壁壘後，大陸官方21日再宣布，中止丙烯等12個稅目關稅減讓。曾任陸委會主委辦公室主任、《菱傳媒》董事長施威全接受中評社訪問表示，台灣要向大陸協商有兩種途徑，一是循ECFA本身的爭端解決機制，二是透過WTO仲裁。循ECFA爭端解決機制對台最有利，可是必須在兩岸有制度化協商基礎之下，也就是“九二共識”，而民進黨不承認，就沒有兩岸協商空間，但走WTO途徑台灣一定站不住腳，因此他個人結論就是，兩岸經貿要談判，唯有換人執政才能夠解套。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委期間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



大陸國務院關稅稅則委員會21日發布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的公告，內容指出，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA規定，因此決議中止ECFA部分產品關稅減讓。明年1月起將對產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

