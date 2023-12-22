國民黨不分區丁瑀：兩岸和平給青年未來希望

熱愛運動的國民黨不分區“立委”候選人丁瑀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月22日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，藍綠白搶攻年輕選票。中國國民黨不分區“立委”候選人丁瑀接受中評社訪問表示，過去大家認為國民黨對年輕人沒那麼友善，但其實現在的國民黨是最給年輕人機會的政黨，提拔了很多青年，且國民黨主張的兩岸和平，就是要給青年未來與希望，而不是像民進黨那樣搞惡鬥。



丁瑀，出生於台北市，現年32歲，美國猶他谷大學航空飛行管理系學士，去年加入國民黨，以青年創業代表成為國民黨不分區“立委”候選人排名第31。歷任國民黨駐美代表處特助、國民黨智庫孫運璿學人、青年事務委員、航空飛行顧問公司創辦人、烘焙者咖啡有限公司總經理、作家等。



丁瑀表示，過去大家認為國民黨對年輕人沒那麼友善，而他是去年入黨的，做咖啡與從事航空、寫作相關，國民黨主席朱立倫很重視年輕人，只要年輕人準備好，國民黨一定給機會，也不停舉辦許多青年活動，拉近距離，比方24日就將在國民黨2024候選人侯友宜的新北競選總部舉辦電音時尚派對，讓大家了解到，129年的政黨不老，而是個重視青年的大家庭，相當關注青年的畢業、就業、創業、立業。



對於民進黨、台灣民眾黨的青年支持度仍遠高於國民黨，丁瑀說，國民黨2024策略一定是先把自家門前雪掃乾淨，意即顧好基本盤，基本盤老中青三代都有，年輕人若到了一定的年紀，就會發現以前比較支持“激進”政黨，好像不太對，國民黨才是最務實的。



丁瑀指出，國民黨蔣經國時期的十大建設，以及民進黨老是提倡的台積電，都是國民黨執政下的成績與效果，在兩岸關係方面，其實國民黨想呼籲一種“民主預售屋”概念，希望兩岸恢復交流，可讓大陸同胞來看看，台灣的民主自由情況，其實是國民黨創立了“中華民國”的民主自由，才會有現在的民進黨與民眾黨，藍綠白要良性競爭，當然在野一加一會等於二，而不是讓民進黨這樣惡鬥下去。

