日本民眾反對福岡法院針對美軍駐日基地判決

中評社北京12月21日電／據日本時事社報導，日本民眾20日聚集在駐日美軍邊野古基地區域，反對福岡高等法院那霸分院針對該基地下達的判決書。



20日，福岡高等法院那霸分院做出判決，要求沖繩縣知事玉城丹尼應承認國家的主張，在收到判決書的3個工作日內批准日本政府提出的駐日美軍邊野古基地的設計修改方案。如不同意，日本國土交通大臣則可代替沖繩縣知事予以批准。



據日本時事社報導，20日上午8時45分左右，抗議民眾聚集在駐日美軍邊野古基地施工工地門前，高喊“反對代替批准”等口號，試圖阻擋向工地運輸建築材料的車輛進入。



來自邊野古地區的一名85歲男子告訴日本媒體：“（我）體驗過戰爭帶來的恐懼，所以才要反對駐日美軍基地建設。”一位來自浦添市的男子說：“法院至今無視民眾意願。”



9時20分左右，沖繩當地警方出動，強制驅趕抗議民眾。



針對福岡高等法院那霸分院的判決，沖繩縣副知事池田竹州當日表示，“我們原本期待判決能立足於多數縣民的民意，但現在的判決令我們極其遺憾”。



日本早稻田大學名譽教授江上能義在接受《朝日新聞》採訪時表示，日本政府沒能聽取沖繩縣眾多民眾的民意，執意推進駐日美軍基地搬遷事宜。



據日媒報導，按照法律程序，沖繩縣可以在1周內向日本最高法院上訴，但是在最高法院做出裁定前，沖繩縣無權阻止國土交通省代替沖繩縣知事批准設計修改方案。