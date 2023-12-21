聯合國安理會再次推遲加沙地帶人道援助投票

中評社北京12月21日電／據新華社報導，聯合國安理會20日再次推遲就關於呼籲暫停交戰並鼓勵更多人道主義援助進入加沙地帶的決議草案進行投票表決。這是本周來第三次推遲相關表決。



外交人士透露，美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯－格林菲爾德在當天舉行的閉門磋商上要求推遲表決，以便美國與埃及就相關問題進行溝通。她表示，美國國務卿布林肯定於當天晚些時候與埃及外交部長薩邁赫·舒凱里舉行會談。安理會輪值主席何塞·德拉加斯卡隨後宣布將原定的投票推遲至21日。



外交人士表示，草案中的主要爭論點包括“停止敵對行動”的措辭。此外，美國對草案要求聯合國秘書長古特雷斯在加沙地帶建立一個聯合國機制“專門監督通過非衝突當事方的陸路、海路和空運向加沙地帶提供所有人道主義救援物資”感到不滿。



根據《安理會報告》網站，預計將在21日付諸表決的決議草案要求衝突各方“允許、促進並使大規模人道主義援助能夠立即、安全和不受阻礙地直接提供給加沙地帶各地的巴勒斯坦平民”。草案還要求“緊急暫停敵對行動”，並要求“採取緊急措施，以持久地停止敵對行動”。



草案還呼籲未來採取“兩國方案”，將加沙地帶和約旦河西岸統一在巴勒斯坦權力機構之下，並對加沙“可怕和迅速惡化的人道主義局勢”及其“對平民的嚴重影響”表示深切關注。草案還呼籲以色列迅速和全面執行已宣布的開放凱雷姆沙洛姆過境點的決定，以便向加沙地帶的巴勒斯坦平民直接運送人道主義援助。



美國8日否決了安理會一份旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。多國對此表示失望和遺憾。