巴拿馬“全國哀悼日”悼念美軍入侵遇難者

中評社北京12月21日電／據新華社報導，巴拿馬20日舉行“全國哀悼日”活動，悼念34年前美國入侵巴拿馬時遇難的同胞。



20日清晨，大批市民來到位於首都巴拿馬城的“和平花園”公墓參加政府舉辦的紀念活動，這裡陳列著美軍入侵遇難者的墓碑，遇難者有剛滿10歲的兒童，有年近古稀的老人，他們的生命都定格在1989年12月。



巴拿馬外交部長特瓦奈伊在紀念活動上說，美國入侵給巴拿馬社會留下了難以磨滅的傷痕，是巴拿馬國家記憶的重要組成部分，年青一代應該牢記歷史，團結一致將國家帶向未來。



巴拿馬“1989年12月20日委員會”主席羅蘭多·穆爾加什在發言中強調，巴拿馬人民要牢記這段苦難的歷史，記住在美國入侵中喪生的同胞，“不要讓死者僅僅成為一個數字，成為所謂的‘附帶損害’”。



為調查當年美軍入侵所造成的死傷真相，巴拿馬政府於2016年成立了“1989年12月20日委員會”。目前，委員會已整理出一份有400餘名遇難者的名單，其中大多數是平民。穆爾加什敦促美國為自己的入侵行為和給巴拿馬造成的傷害承擔責任。



巴拿馬總統勞倫蒂諾·科爾蒂索去年3月簽署法令，將每年的12月20日定為“全國哀悼日”。法令規定，哀悼日當天全國降半旗，所有酒吧、超市、歌廳等嚴禁銷售酒水。



1989年12月20日凌晨，美國出動精銳部隊悍然入侵巴拿馬。據聯合國統計，美國發動的此次軍事行動導致近500名巴拿馬人死亡。