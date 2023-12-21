低溫天氣關注心血管的“高危時刻”

中評社北京12月21日電／據新華社報導，近期，全國多地出現強雨雪天氣，氣溫驟降。專家提示，冬季氣候寒冷，心血管病的發病率普遍增加，在持續低溫、雨雪和大風天氣下更容易發病，公眾要更加關注心血管健康。



為什麼低溫環境下心血管更容易出問題？國家心血管病中心、中國醫學科學院阜外醫院呼吸內科副主任醫師周曉明介紹，由於冬季的室內外溫差較大，導致人體血管快速收縮以及舒張，而且低溫下人體為了維持體溫，會收縮外周血管，心臟泵血的負擔增加，進而容易引起血壓升高、增加回心血量，這些對於心血管疾病患者是比較嚴重的考驗。



特別是在一些極端的寒冷低溫天氣，人體交感神經興奮，使心率加快，血壓升高，體循環血管收縮，外周阻力增加，心肌耗氧量增多，更易形成血栓使管腔急性堵塞，容易導致急性心肌梗死。



中國醫學科學院阜外醫院心血管病專家提示，清晨快節奏蘇醒、低溫下的戶外活動、泡澡或蒸桑拿過久等情況，都容易成為心血管的“高危時刻”。



心血管在清晨時最脆弱，心肌梗死、心源性猝死等風險在早晨達到高峰。身體經過了一個晚上的靜止休息，血壓是比較低的。在人體清醒後，血壓會快速上升，尤其是早晨血壓就偏高的患者表現更為明顯。既往有過心血管病史的患者“鯉魚打挺”式起床，馬上穿衣服進行活動，迅速地起床刷牙洗臉等，都會導致控制心率、血壓等的迷走神經來不及適應調節。



專家建議，早上蘇醒後，不要立即起床，先平躺簡單活動一下四肢和頭部，3至5分鐘後再起床活動，不要立刻打開窗戶吹冷風或用冷水洗漱。



此外，低溫環境下進行戶外運動也容易給心血管疾病患者帶來風險。長時間的低溫暴露可能導致心率加快，加重心臟負擔，寒冷還可能刺激血小板聚集，增加血液黏稠度，從而增加血栓形成的風險。

