重慶：“小積分”撬動基層治理“大文明”

中評社北京12月21日電／據新華社報導，仲冬時節，暖陽照耀著大巴山深處的小村莊。平整開闊的農村公路兩邊，村民們搬來木板櫈，坐在自家院壩裡曬太陽。



“大春，今天太陽正好，怎麼不見你把衣服、鋪蓋曬到路邊了？”遇到村民桂逢春，重慶市城口縣左嵐鄉東風村駐村幹部林英茂打趣道。



“我好久沒把衣服晾在那邊了，要做文明人。”桂逢春拉著林英茂往家裡請，“您來我屋裡看看，乾淨得很，我都評上好幾回‘清潔戶’了，下回保准還有我們兄弟倆！”



原來，一年前，桂逢春兄弟倆習慣在離家不遠的公路護欄上晾曬私人衣物。五顔六色的被單、衣物等掛在路邊，既影響公共環境美觀，又存在安全隱患。村幹部多次上門勸導，一直收效甚微。



隨著文明積分制逐步推行，東風村村支兩委每月對個人衛生、家庭環境衛生、周邊公共衛生等進行檢查評比，桂逢春兄弟倆連續被評為“不清潔戶”。



看著其他村民門上貼著“清潔戶”光榮牌，還能用文明積分兌換生活物資，桂逢春坐不住了。他主動把隨處亂拉的晾衣繩收起來，房前屋後收拾得幹乾淨淨，還積極參加村裡組織的各類志願服務和文化活動，終於喜滋滋地掛上了光榮牌。



左嵐鄉的變化是城口縣推行文明積分制的一個縮影。近年來，城口縣依托新時代文明實踐平台，以積分超市等創新手段提升村民參與積極性，讓基層治理從“要我整治”轉變為“我要整治”，有效促進了文明鄉風建設。



結合文明積分制管理，城口縣復興街道茅坪社區還探索出“居民唱主角”的社區自治新路徑。

