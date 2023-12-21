積石山震區首批次活動板房陸續投用

中評社北京12月21日電／據新華社報導，隨著甘肅省積石山6.2級地震進入傷員救治和受災群眾生活安置階段，震區首批次活動板房陸續投入使用。



記者在積石山縣大河家鎮梅坡村村委會院子裡看到，已搭建好的36座活動板房陸續有群眾入住。



板房內，爐子中炭火正旺，煤炭、床、電燈、食物等生活物資一應俱全；板房外，帳篷面館前受災群眾有序排隊領取免費牛肉面，棉被褥、折叠床等救災物資整齊碼放在院落空地處。



“我們一家5口是20日晚上9點左右搬進活動板房的。”24歲的梅坡村村民馬文霞說，搬進時，救災人員已在活動板房生起了爐子，還放置了兩箱方便面、兩箱純淨水、一盆煤炭和一個水壺。



說話間，馬文霞的三個女兒嬉鬧著跑進活動板房，見到有陌生人在，她們也不怯生，還向記者展示剛剛領取的粉色棉鞋。



馬文霞說，她們母子得到妥善安置後，愛人陝小龍便加入到志願隊伍，幫助村民分發救災物資。村裡還有很多在外務工的壯勞力返鄉，和他愛人一樣，投入到災後安置工作中。



梅坡村駐村工作隊隊長、第一書記魯德俊介紹，與普通帳篷相比，活動板房保暖、防風、阻燃性能更優。



採訪過程中，記者看到有不少村民找村幹部詢問入住活動板房事宜。“村裡優先安置特殊困難群體，老人、孩子多的家庭優先入住。活動板房還在持續搭建中，請大家不要著急。”魯德俊一一向村民解釋。

