中評社北京12月21日電／據新華社報導，2023年疫情防控轉段後，人們重新走進現實山水人文世界。據文旅部數據，今年前三季度，國內旅遊總人次36.74億，同比增長75.5%，居民國內出游總花費3.69萬億元，同比增長114.4%，文旅融合新意迭出，文旅出圈成為熱詞。



1月，貴州榕江縣三寶侗寨侗族同胞慶祝新春佳節，舉辦鄉村足球超級聯賽，後被稱“村超”風靡一時，為當地帶來幾百萬遊客。脫貧後農村特色產業創新，為文旅增添亮點。從濟南七百年東泉村變身“網紅”，到河北阜平太行生態“貓村行”，都讓遊客津津樂道。



2月，東北仍是冰天雪地，而“冰雪旅遊”被冬奧會激發後成了熱門。不同的是增加了新節目：煙花秀、大秧歌、舞獅、燈光龍、滿族刺綉……景觀旅遊嵌入“文化”，契合了當前潮流。在上海，文人薈萃的思南公館和“空中書店”朵雲書院依然是打卡目的地。



3月，海拔3666米的四川牛背山巔落成刻有劉慈欣等近百名科幻作家名字的石碑，成為吸引遊客的新去處。人們在璀璨星河下放飛想象，踏上《流浪地球》的“未來之旅”。隨後，搶抓世界科幻大會契機，成都建成科幻館和科幻公園，引來遊客體驗未來世界奇觀。



4月，新落成的重慶開埠遺址公園為“8D城市”增加新景點。伴隨“城市更新行動”，從北京萬寧橋到寧波老外灘，從佛山嶺南天地到武漢楚河漢街，“城市漫步”吸引大批年輕人。



5月，浙江天台山迎來追尋徐霞客足跡的遊客。410年前的5月，徐霞客從寧海出發至天台山，寫下《徐霞客游記》開篇作。今年隨電影《長安三萬里》熱映，許多人也追隨李白朝辭白帝彩雲間，而在西北出現了再走玄奘路的潮動。黃河邊寧夏中衛的“最孤獨的酒店”則讓人們仿佛聽到絲路駝鈴。



6月，杭州亞運會火種采集在五千年文明地標良渚遺址開啟，把世界遺產帶入更多現代人視野。今年從三星堆新館落成，到故宮推出新文創，從敦煌的文旅直播、煙雨麥積山的極致體驗，再到大唐不夜城的漢服游，都讓“文明之旅”深入人心。

