隆黃鐵路敘永至畢節段開通運營

中評社北京12月21日電／據新華社報導，據中國鐵路成都局集團公司介紹，21日，K9391／9394次列車從貴陽站緩緩開出，向敘永北站駛去，標誌著隆黃鐵路敘永至畢節段開通運營，西部陸海新通道西通道建設取得階段性成果。



隆黃鐵路敘畢段北起四川省瀘州市敘永縣敘永北站，向南經雲南省昭通市鎮雄縣、威信縣，至貴州省畢節市畢節東站，線路全長189公里，設計時速120公里。沿線峰巒叠嶂、溝壑縱橫，地形變化複雜，全線橋隧比達86%。自2016年10月開工建設以來，鐵路部門組織各參建單位克服各種困難，創新工藝工法，建成98座橋梁、67座隧道，其中馮家寨特大橋是全線最高、跨度最大的橋梁，其高度和跨度分別達129米、168米；斑竹林隧道是全線最長隧道，長達12.8公里。



據斑竹林隧道施工單位中鐵十七局項目負責人鄧柏流介紹，隧道施工過程中，建設團隊研發“高瓦斯隧道不間斷自啟穩壓供電通風控制系統”等多項專利技術，運用防爆型多功能鑽機、三臂鑿岩台車、水壓光面爆破等相結合的機械化施工體系，實現超前地質預報監控量測常態化，克服了高瓦斯、突泥突水、岩爆、斷層破碎等各類風險，確保隧道順利貫通。



隆黃鐵路北接成渝鐵路，南連在建黃百鐵路，分為隆敘段、敘畢段、畢織段、織黃段，其中織黃段和畢織段此前已經開通，剩餘的隆敘段擴能改造工程正在建設中。



中國鐵路成都局集團公司貴陽車務段黨委副書記李靖枝表示，隆黃鐵路是西部陸海新通道西通道的重要組成部分，是成渝雙城經濟圈通往貴州北部、廣西南寧和北部灣等地區的便捷鐵路通道。隆黃鐵路敘畢段開通運營後，對於改善沿線交通條件和投資環境，促進區域經濟社會協調發展，鞏固脫貧攻堅成果，服務鄉村振興發展，推動民族文化交流具有重要意義。