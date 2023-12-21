積石山震區：救援基本結束　安置加快進行

中評社北京12月21日電／據新華社報導，自19日下午3時起，積石山6.2級地震甘肅省救援工作已基本結束，工作重點轉為傷員救治和受災群眾生活安置。目前，社會各界救援物資正源源不斷運至震區，生活安置工作正在加快進行。



記者在甘肅省臨夏州積石山縣柳溝鄉人民政府院子裡看到，來自全國各地的救援物資擺滿了院子，火爐、方便面、純淨水、米面等物資碼放整齊，柳溝鄉各村組織農用三輪車、小貨車前來拉運物資。院子不大，顯得有些擁擠，但秩序井然。



柳溝鄉張郭家村村支書董尕軍正在與村民一起裝運火爐。“19日23時至20日6時，村裡連夜搭起了26頂帳篷，但是沒有取暖的火爐。”董尕軍說，這次拉了25個火爐，晚上村裡安置點取暖就有保障了。



臨近傍晚，記者跟隨村民來到張郭家村安置點，看到村民有序領取了火爐，安置點進口處一輛農用三輪車正在卸煤炭，不遠處一個臨時搭建的鍋灶炭火正旺，大鐵鍋裡煮著面條，旁邊桌上還有一大盆冒著熱氣的土豆燉牛肉。



董尕軍說，這兩天他和村民領取了煤炭、棉被褥、火爐、牛奶等生活物資，目前基本能夠保障全村300多人的生活需求。



在距離張郭家村20公里的劉集鄉陶家村，村民與救援人員一起加快帳篷搭建、取暖保障等工作。在陶家村三社的一處廣場，幾名村民正在清理斷墻殘磚。“這裡收拾一下，還能再搭一頂帳篷。”村民馬忠明說，目前帳篷、火爐等物資正在不斷往村裡運送。



陶家村村支書蘇梅介紹，截至20日10時，村裡搭建了40多頂帳篷，目前受災群眾的生活安置工作還在加快進行中。

