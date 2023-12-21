﻿黎智英助手Mark　Simon竄美避刑責

中評社香港12月21日電／據大公報報導，2020年已被香港警方通緝的壹傳媒創辦人黎智英的顧問Mark Simon，一直在幕後策劃亂港，包括非法“佔中”及黑暴，惟早在2020年香港國安法生效前兩日，他已聞風“跳船”自保，並“著草”到台灣，在國安處2020年8月10日拘捕黎的前兩日，他才自爆身處美國紐約甘迺迪機場，又在Twitter頻頻發帖，直播“主子”被捕的消息。



身為美國共和黨香港支部主席的Mark Simon，2000年加入壹傳媒集團，與美國駐華大使有緊密聯繫；其父親任職美國中情局35年，Mark Simon則在美國海軍工作四年，擁有多重身份。作為美國中情局前雇員的他，加入壹傳媒後任黎的私人助理、壹傳媒廣告總監等，其中2001年在他引薦下，黎攀附上美國駐港領事館，及後與美國的關係愈加密切。



在過去20多年，Mark Simon負責出面“捐款”予攬炒派，2014年非法“佔中”爆發前，黎智英先後向多個攬炒派組織及個人秘密捐款4000萬元，部分由Mark Simon出面把款項分發，包括2013年10月18日300萬元給公民黨、500萬元給民主黨、給梁國雄及李卓人各50萬元。



2019年黑暴期間，Mark Simon屢陪同黎智英在港密會美方要員。黎智英多次越洋求見美國政要，僅僅在2019年7月，黎智英在美國先後與時任美副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及美國國家安全事務助理博爾頓見面，公然要求美國介入香港修例並制裁中國，甚至公然宣稱“為美國而戰”。