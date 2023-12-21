美列港為“敵對勢力”　學者轟霸凌主義

中評社香港12月21日電／據大公報報導，美國當地時間14日，美國眾議院以逾三分之二的跨黨派贊成票，通過了《國防授權法案》。法案把中國內地、香港、澳門視作“海外敵對勢力”，同級國家還包括朝鮮、俄羅斯、古巴、伊朗和委內瑞拉。香港各界批評美國立心不良，凸顯霸凌主義，找借口為其反中亂港的“代理人”或“馬前卒”撐腰站台，試圖破壞香港的法治。



美國自欺欺人 陰謀不會得逞



港區全國人大代表陳勇表示，美方的做法再次體現其透過抹黑國家及香港，亦達到政治目的的齷齪行為。美國這種自欺欺人的作法不僅不會得逞，相反會侵害到本國人民的利益。他強調，“一國兩制”下的香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，即使面對美方重重阻撓，依然可以在國家的支持下透過“一帶一路”等尋求國際合作，與反對美國霸權的國家成為貿易夥伴。他呼籲美國恪守國際關係基本準則，及時止損，強調任何企圖遏制中國發展、抹黑香港特區和中國的行徑和言論都不會得逞。



全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈指出，美國採取雙重標準，打著人權自由的幌子，立心不良，凸顯霸凌主義，推進所謂“長臂管轄權”，該法案包括新增撥款，調查香港官員及商人曾否幹犯反人類、種族滅絕、戰爭等國際刑事罪行。事實上，這只是美其名找借口，為其反中亂港的“代理人”或“馬前卒”撐腰站台，試圖破壞香港的法治、司法獨立和繁榮穩定，干預港澳的事務、中國的內政，這是違反國際法和國際關係基本原則，必須予以強烈譴責。