西方國家雙標　粗暴干預香港司法

中評社香港12月21日電／據大公報報導，亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英與旗下三間公司涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法，18日起在西九龍法院大樓開庭，預料審訊需時80日。連日來，加拿大、英國等國家對此案件指手畫腳，說三道四，甚至要求特區政府釋放黎智英。



面對西方國家的無理要求，香港各界人士予以強烈譴責。多名專家指出，黎智英違反國安法證據確鑿，案件審理有明確法律依據，過程公開透明。西方國家的言行完全是雙重標準，破壞法治，粗暴干涉香港的法律制度和司法獨立。



加拿大國會上下議院上周一致通過決議，指責特區政府關閉《蘋果日報》，控告黎智英，揚言要求特區政府撤銷控罪並立即釋放黎智英。而英國外相卡梅倫亦揚言，要求釋放黎智英，又稱香港國安法違反中英聯合聲明。



港區全國人大代表陳勇說，西方政客連番借黎智英案上演拙劣的政治鬧劇，公然破壞法治核心價值、國際關係基本準則，暴露虛偽雙標的無恥嘴臉，必將搬起石頭砸自己的腳，自食其果。西方國家的行為和言論干涉中國香港內部事務，嚴重侵犯香港特區法院行使獨立審判權，公然破壞香港法治，嚴重妨礙司法公正。



西方政客為黎智英撐腰站台



全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈指出，黎智英案開審以後一直有西方政客干預，為黎智英撐腰站台，更加證明黎智英勾結外國或者境外勢力危害國家安全的罪責不可推卸。



傅健慈強調，西方國家的言行完全雙重標準，粗暴干涉香港的法律制度和司法獨立，公然干預已進入司法程序的案件，為違法犯罪的反中亂港分子辯護，這進一步暴露了黎智英與美西方的長期勾結，以及美西方縱容支持反中亂港活動的真實面目，也進一步證明了特區政府對黎智英的起訴完全是依法行事，合情合理合法。他要求西方國家馬上停止踐踏香港法治的精神，讓黎智英接受香港公平公正的審訊，彰顯法治公義。

