香港：提升中醫認受性　分擔醫療體系壓力

中評社香港12月21日電／據大公報報導，2019年入學廣東省中醫藥大學的中醫藥博士生梁文瀚，目前在香港從事與醫務相關工作，也在疫情期間參與過抗疫工作。他認為，中醫在香港現有醫療體制下的認受性不足、公共醫療衛生體系連系薄弱，窒礙了中醫的發展，亦浪費了中醫人力資源，推動中醫藥發展，須加強中醫認受性，政府可以推出更多政策，透過善用中醫師的服務優勢，分擔醫療體系的壓力。



梁文瀚表示，在現有醫療體制下，醫護輔助人員在經過訓練後，可以從事打針抽血工作、沒有醫護學歷的病人服務助理（PCA）可以進行部分醫療專業操作，但接受了五、六年的醫學教育的中醫師，在現代醫學的範圍內不被信任，連用個中醫傳統就存在的刃針都要心驚膽跳，生怕被當成做了西醫操作。



梁續指，香港醫護人手不足，但中醫卻被認為人手過盛，那是因為中醫始終被局限在原有範圍，和現有公共衛生體系連系薄弱。他舉例，政府推行防治流感，從來都沒整合中醫資源，最多是告訴大家中醫也可以治流感，把中醫看成替代療法，但這並不是真正的整合，“治未病是中醫的根本，雖然方法理論和現代醫學不同，但預防疾病是中醫的優勢，加上吸取內地抗疫經驗，中醫是很適合融入每年防疫戰略中的，但在香港的防疫措施中，中醫依然是另類治療的身份，沒有和其他防疫措施有任何協作關係。”



需確立中醫轉介權和被轉介權



梁文瀚認為，香港發展中醫藥的當務之急，是提升中醫在現代醫學認受性，首先要確立中醫的轉介權和被轉介權；其次，應該容許中醫在進修後，進行抽血作基本檢查、注射流感疫苗等基礎醫療操作，“這樣不但可以紓緩公營醫療體系的壓力，同時可以增大中醫的接觸面，善用中醫資源服務社會，為中醫帶來藍海。”