香港醫衛局：儲備人才　建中醫藥創新模式

中評社香港12月21日電／據大公報報導，政府持續推動中醫藥發展，醫務衛生局署理中醫藥發展專員何家騏表示，本港發展中醫藥最大的難點是要建立創新模式，同時做好多元化人才儲備，融合聯通醫療服務、教學培訓、科研創新、產業市場各方面協同發展。何認為，當務之急是要加快凝聚各持份者及團體的共識，並利用好現有的政策措施加速行動，讓中醫藥深入市民生活。



加快凝聚共識 強化融合聯通



“坦白講我們沒有一個覆製對象，而是要開創自己的道路。”何家騏認為，香港的中醫藥發展有自己以純中醫為主的獨特優勢，亦有服務體制能力、科研創新實力等優勢，要將這些優勢結合起來，同時傳承好中醫藥的精華和精髓，以及運用香港國際聯通的特點，創造一條香港特有的中醫藥發展道路，“創新模式是困難的，但我們都透過不同的方法去努力逐步推展。”



何家騏表示，強化融合聯通是難點之一，中醫藥除了要與香港整體醫療體系融合，其自身的體系中亦有很多持份者、議題和板塊，需要互聯互通、有機融合，“無論是醫（醫療服務）、教（教學培訓）、研（科研創新）、產（產業市場）方面都要協同發展，做到中醫藥自身體系中的融通。”



在儲備多元人才方面，何家騏表示，在面對新的發展路向和新機遇時，需要多元豐富的人才，香港不僅需要有中醫藥傳統理論和臨床實踐經驗的人才，未來中醫醫院也需要更多有住院服務、行政管理經驗的人才，甚至跨學科專業的人才，“例如未來中醫藥要與科技結合，這類人才既要有中醫藥知識專業技能，又有科技的前瞻視野和觸覺，會令未來發展更加順利。”



何家騏認為，現時中醫藥在港發展的當務之急，是要加快凝聚各議題持份者和團體，找到共識。政府近年在籌劃中醫醫院及政府中藥檢測中心期間，開展了很多咨詢工作，醫衛局近日亦就中醫藥發展藍圖開展咨詢工作，希望業界提供更多意見。

