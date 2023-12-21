香港：延退休可緩解勞動人口不足

中評社香港12月21日電／據大公報報導，本港沒有法定退休年齡，人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，香港一般的退休年齡為60歲，有公司會因應需要而延長雇員的退休年齡，個別公司更會將退休年齡調升至65歲，視乎實際情況，有些雇員甚至可續到70歲。



“（退休後）一定要搞掂個錢！”周綺萍直言，退休人士首要有足夠的退休金，瞭解財政上儲備是否足夠，是否足以支付平常開支，並要有心理準備，退休後收入減少，必須量入為出。她又指出，退休人士亦需考慮醫療及房屋開支，雇員除盡可能擁有不需再供款的居所，如遇突如其來的疾病，亦有預先購買的醫療保障。



本港職場普遍存在年齡歧視



“養老金（退休金）非常重要，必須按自己的需要，計清楚條數才好退休。如果未計清楚條數，55歲退休，58歲再出來工作，便很難找到工作。”她坦言本港職場普遍存在年齡歧視，年過50歲較難發展第二事業，因而建議打工仔在未儲夠相當退休金時，不要輕言退休。此外，她又指出，雖然雇員享有強積金保障，但相關供款需待65歲才可以領取，加上近年強積金回報未如理想，退休雇員不可只靠強積金，還需有自己的資產支持。



本港勞動人口日漸減少，撇除外傭，由2018年的368萬高峰，下跌至去年的346萬。“現時人手十分緊絀。”周綺萍表示香港與其他地方同樣面對勞動人口老齡化問題，因六十年代嬰兒潮出生的人陸續踏入退休年齡，加上現時出生率不斷減少，2020年開始的勞動人口已不斷減少。她認為除了特區政府推行的搶人才計劃及鼓勵生育的政策外，企業亦可積極延後退休年齡，以補充勞工市場。