港人退休變退憂　專家倡延退休年齡

中評社北京12月21日電／據新華社報導，打工仔勞碌大半生，總有一天會“夠鐘”退下來，屆時希望能過上安穩無憂的生活。但早前有調查發現，近六成港人預計到了退休年齡後仍需繼續工作，近三分之一受訪者更直言退休儲備不足夠。本港不少企業把員工退休年齡設定在60歲，惟強積金需到65歲才能提取。



《大公報》以專題系列報導，分別訪問55歲、60歲及65歲的雇員對退休的看法，並詢問學者、理財專家、人力資源顧問及立法會議員的意見，探討如何為退休作準備，不至於退休變退“憂”。



踏入55歲，職業生涯進入最後直路，兼顧目前的工作、家庭各樣開支之餘，也要為未來的退休生活打算。面對有限的積蓄，有勤奮的港人為未來搏命打拼，無意踏入65歲時立即退休，揚言到了70歲仍“做得就做！”



有人力資源專家表示，現時香港勞動人口相對匱乏，建議企業考慮實際情況讓員工選擇延遲退休年齡，多累積資產，為未來退休生活作更好準備。



“趁現在還算後生，搏命打拼賺多一些，退休後就不用擔憂老無所依！”今年剛好55歲的鄭先生（阿東）提到十年後的退休生活，他坦言並無周詳計劃，“除買了份醫療保險以防萬一，並沒有其他理財投資。”現時從事機電安裝工作的阿東，大學時代修讀計算機工程學系，畢業後加入一間大型企業從事機械維修。



經濟拮據 做兼職司機幫補



“二十多年前月入有近三萬元，已很不錯，但工作較死板沒有挑戰性。”不甘平淡的阿東數年後轉職印刷業，“九十年代香港印刷業十分興旺，只要肯搏肯捱月入六位數不是夢。”由於業務應酬經常需要北上，阿東自言花錢如流水，在好景時沒有累積太多財富，踏入千禧年後印刷業逐漸式微，阿東與中學同學朱先生合租沙田一工廈內的寫字樓經營送貨運輸的業務。“太太和兒子在內地生活，僅租樓和生活費就要萬多元，加上兒子每月五六千元參加興趣班和補習的費用，每月開支超過三萬元。”阿東表示，曾因經濟拮據，兼做司機幫補家計。

