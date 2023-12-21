﻿特區政府提高治理水平顯“一國兩制”優越性

中評社香港12月21日電／據大公報報導，多名政界人士表示，中央對香港發展寄予厚望，並對特區政府提出了工作要求。特區政府務必帶領社會各界抓住機遇，不斷提高治理水平，不斷呈現良政善治的新成果，向全世界展示“一國兩制”的優越性。



全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝表示，中央全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針長期不變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，極大鼓舞香港用好“一國兩制”制度優勢，扮演“背靠祖國、聯通世界”角色，昂然邁向由治及興新局面。他說，國家正全面推進強國建設、民族復興，中國式現代化的歷史機遇近在眼前，特區政府務必帶領香港社會各界抓住機遇，貢獻祖國實現偉業，推動自身更好發展，綻放“一國兩制”的生命力和優越性，不辜負中央的殷切期望。



把握國家發展歷史機遇



港區全國人大代表、香港工商總會會長李聖潑指出，區議會選舉圓滿完成，標誌著選舉制度及地區治理體系都已順利完善，加上之前香港國安法成功實施，香港已打下安定的堅實基礎。在由治及興的道路上，只要大家發揮獅子山精神，同心同德，香港定必逐步走向繁榮。新時代新征程，香港各界要緊握國家發展帶來的歷史機遇，堅持維護“一國兩制”，為香港以及為國家發展作出更大貢獻，不負時代，不負韶華，也不負國家的殷切期望。



全國政協委員吳華江認為，習近平主席稱讚李家超“敢於擔當，善作善為”，顯示中央對行政長官及特區政府工作予以充分肯定，習主席的重要講話也讓香港社會感受到中央政府對“一國兩制”事業的堅定不移，以及對香港情況準確把握及發展前景的關愛。在中央支持下，行政長官李家超上任以來，以結果為目標，帶領特區政府和全港上下，砥礪奮進，切實維護國家安全，全面落實“愛國者治港”，持續打造香港邁向由治及興的管治新局面，成績有目共睹。香港各界都期望並且相信，李家超和特區政府會再接再厲，總結善作善成的經驗，不斷提高治理水平，在新征程展示新氣象，呈現良政善治的新成果。



立法會議員黎棟國表示，衷心希望香港一如習主席所期許，並全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，“一國兩制”的生命力和優越性必將不斷顯現，期待未來日子香港具有更穩定安全的社會環境，全力發展經濟改善民生，加快建屋造地。總結善作善成的經驗，不斷提高治理水平，不斷呈現良政善治的新成果。

