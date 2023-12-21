﻿李家超拜訪國家發展改革委

中評社香港12月21日電／據大公報報導，行政長官李家超結束北京述職行程返港。他昨日在北京拜訪國家發展和改革委員會（國家發展改革委），與黨組書記、主任鄭栅潔會面，就香港特別行政區（特區）積極融入國家發展大局的各項工作交換意見。



李家超感謝國家發展改革委支持香港鞏固和落實“十四五”規劃下的“八大中心”定位。他亦感謝國家發展改革委一直以來推動和支持香港參與粵港澳大灣區建設和“一帶一路”等國家戰略，促使香港深度融入國家發展大局，為國家高質量發展作出新的更大貢獻。



持續發展“八大中心”定位



李家超表示，特區政府全力鞏固和持續發展香港在“十四五”規劃下的“八大中心”定位，確保香港的競爭力和經濟持續發展，包括發展“總部經濟”，開拓國內國際雙循環所帶來的龐大機遇；鞏固和發揮金融服務優勢和擴大與內地金融市場的互聯互通；拓展全球經貿網絡和推展區域合作；推進《香港創新科技發展藍圖》，以產業導向為原則，推進“新型工業化”；全力推動文化創意產業的發展，發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢等。



他還指出，特區政府推出《北部都會區行動綱領》，以“產業帶動”為主軸，深度對接大灣區整體規劃，將促進香港與其他大灣區城市更緊密的合作，為香港提供強大的發展動能，為整個大灣區的發展注入新力量。特區政府全力支持中央公布的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，並將與深圳市政府共同推進港深兩個園區的協同效應，優勢互補。