香港融入國家發展大局　實現新飛躍

中評社香港12月21日電／據大公報報導，本港各界人士表示，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特地位，相信香港積極融入國家發展大局，善用國際化平台服務國家現代化建設，定能為未來發展實現新飛躍。



科技創新界立法會議員邱達根表示，習近平主席強調對香港充滿信心，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特地位，同時享有國家優勢及國際優勢。“一國兩制”方針長期不變，確保香港優勢延續，作為國家國際金融中心、貿易航運中心及區域知識產權貿易中心。而“十四五”規劃中的“八大中心”定位，如創科中心、航空樞紐、中西文化藝術交流中心等，可以令香港發揮好自身力量，利用好國家機遇。相信中央會全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇。



讓世界共享中國發展紅利



選委會界別立法會議員容海恩表示，感謝中央對香港的關懷、愛護和支持，相信香港在中央的全面支持下，定能繼續穩住優勢，邁步向前。事實上，特首一直致力帶領特區政府和社會各界砥礪前行，不但成績是社會各界有目共睹，更因此獲習主席予以“鞏固了由亂及治的大勢，促進香港邁向由治及興”的高度評價。現時國家正以中國式現代化實現民族偉大復興，若香港能夠保持長期繁榮穩定，將能進一步發揮“背靠祖國、聯通世界”的優勢，有助中國聯通世界，同時亦讓世界各國分享中國發展帶來的紅利。



香港青年會主席、候任區議員陳凱榮表示，在地緣政治錯綜複雜的國際大局下，香港需要走出疫情影響，從經濟層面迎來整體性﻿復甦，依靠的始終是“背靠祖國，面向世界”這個得天獨厚的優勢，並重建香港市民對未來發展的信心。習近平主席在發言中再次重申對於“一國兩制”的方針長期不變，同時也堅定表達了對香港的光明前景充滿信心，他認為這番說話正正是對香港社會最有力的支持。



民建聯立法會議員陳學鋒表示，習近平主席的重要講話，進一步堅定社會各界對於香港未來的信心，只要我們把握好國家發展帶來的重大機遇，發揮好“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，推動香港經濟不斷發展，說好香港故事，相信一定能開創更好的未來。

