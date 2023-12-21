“一國兩制”長期不變　香港繼續奮發有為

中評社香港12月21日電／據大公報報導，國家主席習近平18日下午會見行政長官李家超時表示，中央全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針長期不變，保持香港的獨特地位和優勢。香港各界人士紛紛表示，習近平主席重要講話飽含對香港的深情，也是對香港的要求，極大地鼓舞了全體港人，香港更應奮發有為。



全國人大常委會委員李慧琼表示，習主席特別指出，李家超堅定維護國家安全，重塑區議會制度，順利完成換屆選舉，並推動香港走出疫情，實現整體性﻿復甦。他還強調李家超積極解決民眾的急難愁盼問題，鞏固了香港由亂到治的大勢，促進了由治及興的發展。對於李家超行政長官及特區政府的工作，中央給予了充分肯定。



堅持“一國”之本 善用“兩制”之利



李慧琼認為，這次重要講話凸顯了行政長官李家超的敢於擔當和善作善成，受到了中央的高度評價。更重要的是，習主席從強國建設、民族復興的大局關心香港的發展和進步，支持和推動“一國兩制”行穩致遠，珍惜香港獨特地位和優勢，激勵香港同胞奮發有為。我們將與社會各界共同努力，用好中央支持，堅持“一國”之本，善用“兩制”之利，與祖國同心同行，在民族復興新征程上作出新貢獻。



全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，習主席這番重要講話，反映了他對行政長官和特區政府的工作要求一直以來極為一致。習主席對特區政府過去一年在這些領域內所作出的努力和取得的成效是感到欣慰的。通過這次李家超述職，中央向廣大香港市民和國際社會表達了國家對香港的深刻關愛和大力支持，必然會有利提振各方面對香港的未來的信心，為香港發展注入更大的動力。



解決民眾所急所盼問題



全國政協常委、香港九龍社團聯會會長王惠貞表示，習近平主席重申中央支持香港保持獨特地位和優勢，強調鞏固提升香港三大國際中心地位，推動香港實現更好發展。這些鼓舞人心的話語，進一步提振了香港社會共同開創光明前景、邁向由治及興的強大決心。新的一年即將來臨。站在新時代的新征程上，我們有理由相信，在中央政府的大力支持下，在行政長官和特區政府的團結帶領下，香港社會各界一定能齊心協力，共謀發展，讓香港的獨特地位和優勢更加彰顯，讓香港的發展動能更加強勁，讓民眾所急所盼的問題更好解決，不辜負習近平主席和中央對香港的厚望，為強國建設、民族復興偉業增光添彩。

