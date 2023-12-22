雷倩：反“亡國滅種”課綱是台灣人民的覺醒

雷倩認為這一波台灣社會對課綱的反彈，是文化覺醒。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月22日電（記者 張嘉文）婦聯會主委雷倩21日在一場課綱議題研討會表示，這一波全台所有家長、老師、孩子對108課綱的反彈，就如同2006年紅衫軍的反貪腐運動一樣，這次是文化的覺醒，是全部人民對於去中華文化的最重要反彈。



雷倩強調，所以接下來的大選，台灣人民必須要面對的選擇不是戰爭與和平而已，而是我們到底在這世界上安身立命，要做什麼人。



“民進黨教改理論及影響”研討會21日下午在婦聯會八樓大禮堂召開，多位專家學者齊聚，探討近期熱議的去中化課綱問題。除了邀請中國國民黨前主席洪秀柱出席致詞外，也邀請專家學者包括中華語文教育協會秘書長段心儀、中國文學研究所博士林保淳、台灣師範大學教授潘朝陽、前台北教育大學校長莊淇銘、228紀念館首任館長廖繼斌等人主講，這陣子批評課綱是無恥課綱的北一女國文老師區桂芝則錄製影片參與。



雷倩以婦聯會主委身分現身致意強調，過去在“立法院”就和一群夥伴一起疾呼，當時的95暫綱是時任“教育部長”杜正勝要搶頭功的工作，中間去中國化的痕跡非常明顯，主要修改的就是國文跟歷史，回顧這段歷史，她是要告訴大家，這場戰爭不是今天開始，很多第一線的老師們，從2005年開始就在第一線大聲呼喊拒絕去中化課綱的實施。



雷倩說，這些人這麼多年一直守在那，很少人能明白他們的情況是多麼艱困，也很少人真正明白這種“亡國滅種”的史觀跟文化的灼傷，會產生多大的可怕效果。但是今年不一樣，她認為這一波課綱議題，全台很多家長、老師、孩子、社會對這件事情的反彈，就如同2006年紅衫軍的反貪腐運動一樣，是一個文化的覺醒，是對去中華文化的最重要反彈。



雷倩強調，百年前的孫中山，就是一個小農村的普通人，但是他心懷天下，所以觀天下想天下，從甲午戰爭之年始生推翻滿清創建民國之志，孫中山想的是中國跟中華民族的大未來，相信在座的人也不會拘泥於我們在台灣出生，或者在台灣長大，想問的還是中國往何處去，中華民族的大未來是如何，每一個人在這潮流中能扮演什麼角色，為什麼不能像孫中山一樣，在大世界、大潮流，在亞洲崛起、中國崛起，21世紀終終於要變成中國人世紀的此時此刻，選擇自己要站在什麼地方，在這個大潮流中間有什麼貢獻，以及還需要面對什麼樣的對抗跟鬥爭來奮鬥。