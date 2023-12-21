李家超：把握京港優勢　合作創共贏

中評社香港12月21日電／據大公報報導，12月20日，2023京港創新發展論壇在北京舉行。香港特首李家超在視頻致辭中表示，“科技創新已經成為高質量發展的一個關鍵元素，新一輪科技革命和產業變革迅速發展，創新無處不在，新機遇也隨時出現。我們必須好好把握北京和香港各自優勢，發揮兩地優勢互補，共同創造互利共贏的合作空間。”



本次論壇以“創新無處不在 合作共贏未來”為主題，旨在探討科技創新的高質量發展，推進京港兩地交流合作。李家超在致辭中說，特區政府近年已投入超過兩千億港元，支持香港發展成為國際創新科技中心，讓創科成為香港經濟增長的核心推動引擎。



李家超又表示，“我們也大力引進重點企業落戶香港發展，助力香港創科生態圈健康發展。至今，已經有超過30家重點產業的企業落戶香港，在香港設立研發中心或區域業務總部。這些企業涵蓋生命健康科技、人工智能和數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技。香港會全力全速建設成為具有全球影響力的國際創新科技中心。”



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東在視頻演講中介紹了特區政府未來在創科發展上的三個工作重點，“第一，完善創科生態圈，上中下游協調發展；第二，積極推動‘新型工業化’，加快形成香港創新科技產業體系；第三，推動數字經濟及智慧城市的發展。”



活動現場舉行了“2024港商創新發展行動計劃”啟動儀式。京港兩地企業界人士還分享了各自的創新故事。