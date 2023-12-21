中國家電製造商九陽落戶香港科學園

中評社香港12月21日電／據大公報報導，政府近月引進多間重點企業來港，積極推動創新科技業發展。香港科技園與內地小家電龍頭企業九陽股份於昨日簽署合作備忘錄，九陽將在香港科學園內設立科技創新研發中心，開發新技術應用及家用電器技術研究等；九陽計劃在2027年底前投資至少二億美金並招聘逾300人科研團隊，計劃招聘理工科及熟悉東南亞市場的人才。



香港科技園行政總裁黃克強與JS環球生活執行董事、九陽股份副董事長韓潤簽署合作備忘錄，九陽將於香港設立科技創新研發中心，開發智能化集成、語音交互等新技術應用，以及家用電器上的技術研究，包括國際新型材料、傳感器、晶片等。



投資2億美元聘逾300人



韓潤表示，二億美金的投資落地香港後，將先做前期準備，九陽計劃在一至三年建立健全研發中心，並引入智能生產線及儲備人才。她續指，九陽以智能小家電為主，所屬的消費品行業對科技創新及研發人才有高需求，現有的900多位研發人員難以滿足國際市場需求，九陽目標招聘逾300名理工科及熟悉東南亞市場的高端人才，以拓展亞太市場。



創新科技及工業局局長孫東表示，九陽總部所在的山東省一直與香港保持頻繁交往，香港和山東省充分發揮雙方優勢，讓企業走出去，把外資引進來，助力香港打造國際創科中心。