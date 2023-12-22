韓流五虎將大分裂　陳清茂挺柯遭國民黨開鍘

陳清茂23日將在高雄市舉辦“三粉聯盟”造勢活動。（照片：陳清茂臉書） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）昔日韓流五虎將呈現分裂，前高雄鳥松里里長陳清茂轉向挺台灣民眾黨2024候選人柯文哲，日前遭中國國民黨開除黨籍。他23日將為柯文哲在高雄舉辦“三粉聯盟”大造勢，估計將有1.5萬人到2萬人到場。陳清茂接受中評社訪問稱，即使韓國瑜喊說支持國民黨的侯友宜，就他平日接觸的韓粉，有50%以上不支持侯。



陳清茂說，過去韓流五虎將的“貼紙哥”黃建豪與他理念較相近，支持清廉勤政的人，在挺韓直播主中，比特王出任務（72.8萬訂閱）、凍未條哥（9.13萬訂閱）、毛家慶（7.71萬訂閱）還有他，這些高流量的直播主都轉挺柯了。



陳清茂，1972年生，高雄人，前高雄市鳥松區鳥松里長。曾是民進黨資深黨員，2018年韓流崛起堅定挺韓的5名民間意見領袖“五虎將”，包含“貼紙哥”黃建豪、“強強滾”張銘志、“文山伯”張文山、“杏仁哥”吳育全、陳清茂。目前陳清茂的YouTube有14萬名訂閱者，在中南部擁有一定號召力。



此次大選，陳清茂表態力挺柯文哲，日前遭國民黨開除黨籍。他將在23日於高雄岡山區河華路（前峰路至岡山路）舉辦柯粉、韓粉、郭粉的“三粉聯盟”集合大造勢，當天柯文哲也會壓軸登場。



對於力挺柯文哲的理由，陳清茂接受中評社訪問時表達了三個原因，一是要支持一個清廉勤政的人，二是原本他是支持韓國瑜，但韓此次並沒有參選，所以他把這一票投給柯文哲，三是柯文哲說過自己在雲嘉南沒有組織可以動員，因此他願意以他個人的力量，在高囧辦一場“三粉聯盟”造勢活動。



陳清茂估計，雖然23日柯文哲下午也在新竹市舉辦造勢活動，但晚上在高雄的三粉聯盟大概會有1.5萬人至2萬人。他分析這些人分成三股力量力挺柯文哲，一是韓粉沒有投票支持的對象，雖然韓國瑜說要支持國民黨的侯友宜，但畢竟韓粉是支持韓國瑜選“總統”，因此有一群韓粉的票沒辦法轉移給侯，就他所接觸到的韓粉，大概50%以上是不支持侯的。不過，確實支持韓國瑜的有500多萬人，究竟有幾成韓粉力挺柯，他沒辦法估計。