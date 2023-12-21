賴清德今走完東台灣　完成“選對的人”拼字

賴清德今天啟程“唱土地的歌，拼咱的希望”環島拼圖活動。（取自賴清德臉書） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天啟動“唱土地的歌 拼咱的希望”環島拼圖活動，今天也拼出“選對的人”，賴清德晚間在臉書上也放上完成的拼圖字樣。他說，天氣越冷，讓我們靠得更緊，更有力量撐起台灣，今天開始，就是我們的環道拼圖活動，從宜蘭、花蓮、台東到屏東，感謝各地的民眾，不懼寒冷的天氣，共同參與“唱土地的歌，拼咱的希望”活動。



賴清德表示，我們的環島拼圖活動，會在一個縣市拼出一個字，一天拼出一個標語。今天，我們完成了“選對的人”，之後，我們還會完成“走對的路”、“美德贏台灣”、“台灣贏得美”。



賴清德今天從宜蘭出發再到花蓮、台東一路到“國境”之南頻屏東縣。現場除了拼字，賴清德也講述針對各縣市提出的未來政策與建設。



賴清德說，這場選舉，攸關台灣的未來，我們要走對的路，選對的人，讓台灣成為台海及印太地區和平穩定的關鍵。他要拜託各位民眾，2024團結一致，明年 1月13日，“總統”“副總統”支持2號賴清德、蕭美琴，“立委”支持民主大聯盟、政黨票支持6號民主進步黨，跟我們一起唱出土地的歌，唱出對台灣的期待、唱出台灣人對未來的希望。

