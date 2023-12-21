潮汕三市政協歷屆港澳委員赴家鄉考察　共謀發展

探訪普寧市高埔鎮葵坑初級中學 向學校捐款 參觀丁日昌故居 在潮州市官塘鎮石湖小學留影 在潮汕歷史文化博覽中心留影 我為家鄉種棵樹 中評社香港12月21日電／潮汕三市政協歷屆港澳委員考察團一行90人，於12月17日－19日前往揭陽、潮州、汕頭三市考察，考察團由揭陽市政協常委、香港聯絡組組長張仲哲任團長；潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會前召集人陳幼南任榮譽團長；副團長為潮州市政協常委、香港聯絡組組長莊學海，汕頭市政協常委、香港聯絡組組長陳志明，潮汕三市政協澳門委員聯誼會召集人陳維熾以及潮州市政協常委陳旭偉；秘書長為潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會秘書長林楓林。考察團成員尚有廣東省政協委員、揭陽市政協澳門聯絡組組長許樂敏，政協第十二屆廣東省委員會常委吳哲歆，潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會前司庫林宣亮；揭陽市政協常委王晨峰、林少華、彭少衍；潮州市政協常委藍國浩、沈振虎、王建瑜、謝喜武等。



潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會由著名僑領莊世平先生、陳偉南先生和許世元先生等前輩所宣導成立，旨在促進潮港大團結大發展，服務國家、服務社會、服務家鄉，由現屆市一級政協香港委員為主體，自1997年起，聯誼會每年都組織委員到揭陽、潮州、汕頭三市進行訪問考察，時隔3年，聯誼會和澳門同寅共同組織了近90位港澳委員組成潮汕三市政協歷屆港澳委員考察團，赴家鄉考察。



3天行程中，考察團第一站就深入普寧市高埔鎮開展捐資助學活動，向高埔鎮葵坑初級中學捐贈50萬元用於教學設施購置，幫助學校改善教學教育環境，並同學校全體師生共同舉行“揭有暖陽—我為家鄉種棵樹”植樹活動。考察團先後考察了大南海石化工業區、揭陽市丁日昌紀念館、揭陽技師學院；潮州市三環集團、官塘鎮石湖小學；汕頭市潮汕歷史文化博覽中心、汕頭開埠文化陳列館、僑批文化館、小公園歷史文化街區等地。並與三市市委、市政府、市政協主要官員及相關部門座談交流。大家歡聚一堂，暢敘鄉情，共同為推動潮汕三市振興發展出謀獻策。



此次考察受到三地市委市政府、市政協及各有關單位的熱烈歡迎。多位市領導紛紛讚揚潮汕三市港澳委員情繫家國，為三市推動高質量發展、創造高品質生活作出的重要貢獻。他們指出：三市目前取得的成績離不開港澳委員的關心支持。希望各位委員繼續發揮各自優勢，一如既往地關心、參與政協各項活動，為潮汕三市改革發展和人民群眾生活水平的提高多建言資政。帶動更多親朋好友到三市投資興業，當地有關部門將盡最大努力做好服務，支持各位委員積極履行協商議政、民主監督職責，與大家攜手共建美好家園、共創美好明天。



團長張仲哲表示，潮汕三市政協港澳委員心繫桑梓，疫情結束，社會復常，停頓三年之後，今次恢復到家鄉考察，行程中感受到三市政府領導工作做到實處，高度重視民生，努力改善民生。潮汕三市政協港澳委員將一如既往支援家鄉建設，團結凝聚廣大港澳鄉親，積極發揮橋樑紐帶作用，為家鄉發展牽線搭橋；抓住粵港澳大灣區建設的重大機遇，進一步深化三市與港澳經濟文化交流合作，助力家鄉高質量發展。



在多場座談會上，考察團榮譽團長陳幼南，副團長莊學海、陳志明、陳維熾、陳旭偉，秘書長林楓林以及許樂敏委員等，結合各人的所見所聞及今次的考察感受，分別作了熱情洋溢的發言，大家認為，在三市市委市政府的強有力領導下，近年來潮汕三市各項建設取得了突破性進展，經濟發展，社會安定，一大批交通基礎配套的建成，為家鄉的高質量發展打下堅實基礎。他們對家鄉未來的發展滿懷期待，感到由衷的高興和自豪。將團結港澳鄉親，弘揚優秀潮汕文化，高舉愛國主義旗幟，全面貫徹“一國兩制”政策方針，當好表率，抓住粵港澳大灣區建設的機遇，講好潮汕故事，深化兩地合作，為家鄉高質量發展貢獻力量。



在三日行程中，考察團分別拜訪揭陽市委書記王勝，市長支光南，市政協主席崔建軍，揭陽市委常委、統戰部部長姚麗璇，揭陽市政協副主席袁文鍵、林春霖，秘書長李麗曼。潮州市委書記何曉軍，潮州市政協主席李堯坤，潮州市委常委、統戰部部長曾曉佳，潮州市政協副主席佘楚雄、鄭錦鵬、陳炫秋。汕頭市市長曾風保，市政協主席邱奕輝，汕頭市委常委、統戰部部長蔡永明，市政協副主席陳烈豐、周昭勇等。

