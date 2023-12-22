新形勢下科技金融的發展方向與策略

中評社北京12月22日電／當前中國科技金融發展取得了成效顯著，具體表現在銀行業金融機構成為科技金融的“主力軍”、資本市場成為科技金融的“生力軍”、科技保險助力科技企業風險管理、科技金融政策探索與改革試點不斷深入等方面。在新形勢下，制定科技金融發展戰略，需要增強經濟增長內生動力，助力強國戰略實施；服務於構建可持續的市場化創新體系；從重規模轉向重質量，著力打造科技金融強國；高度重視數字化背景下對新型科技金融的創新探索；努力優化科技金融生態，夯實科技金融創新基礎。另外，抓住推動科技金融創新的重點環節，夯實科技金融健康發展的基礎要素。



人民論壇網發表中國社會科學院產業金融研究基地主任、研究員楊濤文章提出，增強經濟發展內生動力，助力強國戰略實施。現代金融的核心價值是助力經濟社會高質量發展，因此，科技金融發展戰略設計不能局限於機構與產品層面，而是需要以科技金融活動的最終效益與效果來衡量。一是通過科技金融促進科技創新，進而真正落實到產業層面，實現科技、產業、金融三者的良性循環，帶動經濟效率提升，最終提高全要素生產率（通常被視為技術進步對經濟發展作用的綜合反映）。二是通過科技金融的“撬動”作用，最終既增強基礎科研能力，使國家綜合競爭能力與結構性比較優勢更加突出，又能夠支持應用性技術創新，進而助力產業升級、提升經濟活躍度以應對就業等方面的挑戰。



服務於構建可持續的市場化創新體系。科技金融發展不僅要遵循金融發展規律，更要尊重科技創新的內在規律。一方面，堅持以市場需求為導向，真正建立由產業和企業主導的科技成果轉化機制，避免過度干預和低效干預，也不能簡單地把各類創新主體、創新模式、創新要素任意叠加，而是要依托現代科技創新的前沿特點和前瞻路徑，依靠金融的力量打造新型創新聯合體模式，激發“政產學研用一體化”的內生動力。另一方面，科技金融的支持對象需要從狹義到廣義逐漸擴展，既要以關鍵核心技術、“硬”技術創新為主線，也要支持各類業務創新、模式創新、生態創新等。值得關注的是，推動數字經濟發展和數實融合已成為重要的國家戰略，無論是數字產業化的高精尖部分，還是產業數字化的充沛藍海，都是科技金融助力創新的重要抓手。



從重規模轉向重質量，著力打造科技金融強國。從整體上看，當前中國金融體系經歷了多年快速發展，包括銀行業金融機構資產規模在內的諸多指標已經居於全球前列。2023年10月中央金融工作會議強調，當前和今後一個時期，做好金融工作要“以加快建設金融強國為目標，以推進金融高質量發展為主題”。自1985年《中共中央關於科學技術體制改革的決定》提出可以設立創業投資、可以向銀行申請技術開發貸款以來，中國科技金融探索取得了顯著成就，諸多金融機構都把科技金融作為重要的業務發展方向。



高度重視數字化背景下對新型科技金融的創新探索。一方面，當前金融科技與數字金融的創新重點正在從居民端向企業端轉移，這對於緩解特定行業面臨的傳統金融服務成本高、效率低難題起到重要作用，其中對科技領域的金融支持也同樣實現效率提升。例如，近兩年國務院和各部門針對供應鏈金融制定了多項政策，為促進和規範供應鏈金融行業發展形成了制度框架；同時新技術的深入應用，也加快推動了供應鏈金融行業向數字化和智能化轉型，湧現出層出不窮的商業模式，其中各產業鏈上的科技型中小企業，都是數字化供應鏈金融發展的受益者。另一方面，不同金融機構越來越重視金融科技投入，此外，為了保證金融科技戰略的推進和落地，各銀行在科技人才投入上也不斷加碼。由此看來，金融業機構自身完全可以成為提出科技需求、拉動新技術創新的重要主體。



努力優化科技金融生態，夯實科技金融創新基礎。金融生態通常指在一定時間和空間範圍內，金融市場、金融機構等主體，在與外部制度環境之間相互作用的過程中，通過分工合作所形成的具有一定結構特徵、執行一定功能作用的動態平衡體系。科技金融生態建設的重心就是通過合理的激勵相容機制安排，促使不同層次的參與者合作共贏、協同創新，通過科技與金融的全面融合，努力實現多層次的科技金融發展目標。其中，既包括與科技、金融相關的諸多“硬生態要素”，如新型的數據要素設施保障，也包含如信用、標準、人才、政策等在內的“軟生態要素”。對此，政府與監管部門要從優化科技金融生態入手，促進科技金融發展“土壤”的改良。

