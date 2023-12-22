雷倩語中評：大陸在建立對台經貿新常態

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月22日電（記者 張嘉文）中國大陸認定台灣構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA 12項石化等產品的關稅減讓。中華婦女聯合會主任委員雷倩接受中評社訪問時對此表示，這一次大陸那麼精準出手，就是在建立一個對台的經濟貿易往來新常態，如同軍事上陸方已認定沒有“台海中線”一樣，經貿上的新常態就是公事公辦、照規矩來。



雷倩說，這樣的新常態再推下去，包含過去台商透過跟大陸的關係，而跟其他地方產生比較有利的經貿條件也可能消失，加上在大陸所主導的RCEP裡，台灣本來就不包含在裡面，這樣極致的經濟新常態，台灣會更為孤立，台灣整體發展絕對是非常負面的效果。



雷倩，台灣大學外國語文學系學士、美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學碩士、博士。現任中華婦聯總會主任委員，並擔任多個公益組織及上市公司董事、監察人。曾任第6屆“立委”、美國廣播公司總公司副總裁、新加坡霸菱亞太投資合夥人、金門酒廠實業董事長，為台灣重要評論員之一。雷倩父親雷學明為前海軍中將。



大陸公告中止ECFA部分產品關稅減讓，根據所提附件，相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。



雷倩對此向中評社表示，這是很重要的訊號，以軍事方面來說，在去年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台事件，蔡英文、賴清德相繼訪美等衝撞之後，大陸已沒收了“海峽中線”，也很明白把區域拒止圈，也就是戰備警巡圈劃到了台灣東岸，軍事上已經進入了新常態。



這次在經貿上，雷倩認為，大陸也是建立一個新常態，因為過去ECFA是在海峽兩岸有良好的彼此尊重，同時充滿善意年代的產物，是大陸對於台灣非常善意的表達，其中的條件是比WTO的要求對台灣更為有利。事實上ECFA的前沿就是考慮兩邊的經濟狀況，台灣的經濟體很小，大陸的經濟體很大，甚至陸續也接受了馬英九執政時希望達成的三件事。