洪秀柱頂著寒流挺侯　火辣開講炒熱氣氛

洪秀柱穿著大羽絨外套全身包緊緊，可見氣溫之低。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜21日晚間出席“雙北婦女後援會”成立大會，約3000人出席，台北寒流過境，氣溫低至10度，加上下著細雨，體感溫度更低。國民黨前主席洪秀柱登台助講時，火辣炮轟民進黨賴清德老家違建，瞬間炒熱氣氛，讓支持者揮旗瘋狂喊侯友宜“凍蒜”。



洪秀柱曾任國民黨黨主席，是藍軍女性政治人物中的指標角色，侯友宜組婦女後援會，少不了洪秀柱站台。其餘站台助講者包括國民黨主席朱立倫、國民黨2024不分區“立委”候選人柯志恩。



侯友宜21日晚間出席“雙北婦女後援會”成立大會，活動地點在新北市板橋的侯友宜、趙少康全台競選總部前廣場，約3000人出席，侯康競選總部就在板橋火車站後站出口對街，地理位置便利，附近步行可達新北市政府，屬於板橋精華地段。



21日晚間寒流來襲，板橋氣溫約10度，現場還下著細雨，令體感溫度更低，現場的婆婆媽媽仍熱情不減，拚命揮旗為侯友宜喊“凍蒜”（閩南語，指當選），尤其當洪秀柱登台助講後，用犀利的言詞把賴清德給轟了一遍，更是把現場氣氛炒到最熱。



不過由於時間安排關係，洪秀柱先到場站台，侯友宜另有行程，稍晚才抵達，兩人很可惜未同台。



洪秀柱登台時也穿著羽絨外套，戴上帽子，整個人包緊緊，可見寒流威力。