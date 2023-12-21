台北寒夜低溫十度　雙北婦女後援會熱情造勢

侯友宜出席“雙北婦女後援會”成立大會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜21日晚間出席“雙北婦女後援會”成立大會，一車車遊覽車載人到場，能感受到侯陣營動員力度很強，儘管21日晚間寒流來襲低溫10度，仍拚出3000人的大場面。由於侯友宜、趙少康是2024三組候選人中，唯一一組兩個男性搭配，侯康拚女性票的壓力比綠白大。



侯友宜21日晚間出席“雙北婦女後援會”成立大會，活動地點在新北市板橋的侯友宜、趙少康全台競選總部前廣場，約3000人出席，侯康競選總部就在板橋火車站後站出口對街，地理位置便利，附近步行可達新北市政府，屬於板橋精華地段。



21日晚間寒流來襲，板橋氣溫約10度，同時現場還下著細雨，體感溫度更低，然而現場的婆婆媽媽仍熱情不減，拚命揮旗為侯友宜喊“凍蒜”（閩南語，當選）。站台助講大咖包括國民黨主席朱立倫、國民黨前主席洪秀柱、國民黨2024不分區“立委”候選人柯志恩。



現場觀察，在10分鐘內就有約4部遊覽車載著婆婆媽媽們到場，動員力道強，可見侯陣營積極搶婦女票，畢竟侯康配是2024三組候選人中，唯一一組兩個男性的搭檔，缺乏女性副手互補，爭搶女性票的壓力比另外兩組人更大。



日前《聯合報》公布2024民調，侯康配雖然與民進黨賴蕭配以31%打平，但是在女性支持者方面，侯康以29%落後給賴蕭的34%。



活動現場除了遊覽車動員之外，面對低溫嚴寒以及雨勢，志工們也貼心準備了姜茶、雨衣發放，讓大家擋寒風又擋雨。