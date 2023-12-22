且十：“賴皮寮”要變永久景觀點

賴清德老家。（中評社 張穎齊攝） 中評社香港12月22日電（作者 且十）12月20日晚上，島內三位2024大選候選人舉行首輪政策辯論。民進黨候選人賴清德針對新北萬里老宅違建的指控，提出願意將老宅交付“公益信托”，在解決礦區民眾居住權後，優先作為“礦工生活紀念館”。賴清德這一著等於宣誓他不僅不會拆老家違建，而且要把“賴皮寮”變成永久的紀念館。



賴清德位於新北萬里老家的違建，已經引起台灣民眾的共憤，有網友上谷歌地圖將它定名為“賴皮寮”，最近更是成為“網紅”打卡點，台灣網友對“賴皮寮”發起群嘲。然而，一貫以高道德標榜的賴清德卻拒絕拆除違建，無賴般的辯護手法已讓其人設崩塌。



強說“合法”。賴清德說他家房子1958年就存在了，而台灣地區的“礦業法”1963年實施，“區域計劃法”1981年才實施，是合法存在。他說，依新北市9月6日“如果建物是1981年2月15日發布實施北部區域計劃前就已經存在，可以提供佐證資料”認定為合法房屋，他家違建是一個可以申請補正程序的的合法房子。但賴清德忘了，他家房子在2003年大規模改擴建的時候，為什麼沒有依“區域計劃”去登記成合法的房子？現在這個沒有登記、沒有交稅的房子通過什麼樣的補正程序才能合法？



拉民眾墊背。賴清德說，最近看到礦區內鄉親擔心安身立命的房子被視為違建，也擔心被拆除，他感到過意不去，他有責任協助大家找出一條道路，保證大家的居住權。初聽很高尚，似乎是在為礦區百姓居住權操心，他不拆違建是為民請命。但一思量就感到賴清德這個說居心叵測。這意思不就是賴清德是違建礦區的房子都是違建，賴清德拆違建礦區的民眾都要陪著拆違建嗎。這不是拉著礦區的民眾墊背、把礦區的民眾當人質嗎？賴清德忘了，是他在選舉，不是礦區的民眾在選舉。看來，賴清德在黨的種種高道德標榜都是慨同黨之概，擋別人路的，自己遇到問題就混同於一般民眾了。



推責政府。賴清德說，礦權廢止後，政府並沒有妥善處理礦工的居住權，幾十年的工寮年久失修自然需要修建。言下之意他家2003年違法改擴建責任在政府。賴清德真是自打嘴巴，賴清德在1996年就當選“國大代表”，2003年就是民意代表。賴清德所在的民進黨分別在2000年至2008年、2016至今執政，賴清德還擔任過行政機關負責人，現在是地區的副領導人，身為礦工的兒子，賴清德在違法改擴建自家房子的時候，想過如何維護礦區民眾的居權了嗎？當賴清德在自家“工寮”請蔡英文吃飯的時候，想過如何幫助礦區的民眾解決歷史遺留問題嗎？

