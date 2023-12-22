高雄牛博肆火鍋：名醫推崇　營養學家讚譽

左起：莫景棠院長、林千畬店長、劉俊鵬院長 中評社高雄12月22日電（作者 郭晏儒）12月20日，高雄起風下著綿綿冬雨，經醫界同事介紹，我們來到三民區北平2街19號“牛博肆火鍋店”。此店以獨特美味溫體牛火鍋聞名，雙湯頭及食材營養豐富，吸引高雄榮民總醫院前後任院長及護理師部督導張秋華蒞臨。用餐後，眾多知名醫師與營養學家對牛博肆給予高度評價。由美和科大助理教授林千畬創辦的牛博肆火鍋店”成為高雄美食與健康飲食的典範。



雙湯頭營養奧秘



林千畬創意雙湯頭，結合牛骨湯與老母雞湯，黃金比例調配，大幅增強湯頭營養成分。牛骨含卵磷脂、磷酸鈣、碳酸鈣及骨膠原，對骨骼健康與皮膚彈性至關重要。老母雞湯則提供豐富胺基酸，有益腸道健康與免疫功能。



名醫為何推崇？



高雄榮民總醫院第十五任院長莫景棠博士與第十六任院長劉俊鵬博士等醫學界權威，對牛博肆火鍋高度評價。他們認為，此火鍋不僅口味絕佳，湯頭中營養成分對健康大有益，成為“產前產後孕前孕後學前學後”大補品。醫師與護理師推薦於“手術前後、分娩前後及坐月子時段、考試前後”。老人家不便到店用餐，則可選牛骨精力湯加老母雞湯，搭配新鮮溫體牛，作為營養食品，適合需要補品與美食者，有助身體恢復與體力增強。



台灣溫體牛肉營養價值



莫景棠博士指出，牛博肆使用台南新鮮溫體牛肉，含高品質蛋白質與必需氨基酸。牛肉中豐富談肌氨酸與鐵質，對增強肌肉質量與改善血液健康重要，適合生長發育、康復期或需要特別營養補充者。



牛尾、牛筋營養貢獻



劉俊鵬博士介紹，牛博肆供應牛尾與牛筋料理，富含膠原蛋白，對皮膚健康與關節靈活性有重要作用。牛尾高膠原蛋白含量，在長時間燉煮後，營養素充分溶解於湯中，形成營養豐富且口感滑潤的湯底，提振食慾，增強體力與改善骨骼健康。

