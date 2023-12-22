快評：ECFA亮起紅燈　大陸動真格

中評社快評／國務院關稅稅則委員會21日發布公告，從明年元旦起，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）12項產品關稅減讓。同一天，國台辦表示支持相關主管部門的做法，並強調兩岸可在“九二共識”基礎上，協商解決任何經貿問題。



大陸財政部網站21日消息，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定。相關公告指出，希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。



今年4月12日，大陸商務部決定就台灣地區大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。12月15日，大陸商務部發布對台貿易壁壘調查結果。調查顯示，民進黨當局單方面限制了大量大陸產品輸入，禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢。截至2023年11月底，共對大陸2509項產品禁止進入。根據大陸相關規定，對台貿易壁壘調查的最終調查結論為構成貿易壁壘，大陸相關部門將根據調查結果對台灣地區採取相應措施。



大陸中止對台12項產品關稅減讓，說明大陸下定決心，動真格了，若無“九二共識”，ECFA前景堪虞。大陸一旦終止ECFA，台灣將損失巨額貿易順差，一些製造業和農漁產業必然會受到衝擊。



國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，兩岸雙方可在“九二共識”的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。朱鳳蓮抨擊民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，破壞了兩岸協商的政治基礎，讓相關問題難以得到妥善解決，兩岸民眾深受其害。



中止12項產品關稅減讓，是重要信號是一次精準打擊。如果台灣當局不正視問題，並在“九二共識”基礎上協商解決，大陸一定會推出更嚴厲制裁措施。留給台灣的時間不多了。