中美兩軍參謀長通話 中方交涉台灣南海問題

劉振立與布朗通話 中美兩軍高層對話恢復 中評圖 中評社華盛頓12月21日電（記者 余東暉）美軍参谋长联席会议主席布朗空軍上將美東時間21日與中國中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立上將進行視頻通話。這是將近一年半以來兩軍參謀長首次通話，標誌著中美兩軍高層對話正式恢復。



根據中國國防部發佈的消息，刘振立指出，中美两国元首旧金山会晤就恢复两军沟通交流达成重要共识，两军应在平等和尊重基础上开展交流合作，共同推动双方关系稳下来、好起来。发展健康、稳定、可持续的两军关系，关键是美方要有正确的对华认知，前提是美方应切实尊重中方的核心利益和重大关切，重点是推进务实合作、增进相互瞭解。



刘振立強调，台湾问题纯属中国內政，不容任何外来干涉，中国军队将坚決捍卫国家主权和领土完整。美方应切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，谨言慎行，以实际行动维护地区和平稳定和中美关系大局。



根據美軍參聯會發佈的通話總結，布朗將軍讨论了共同努力负责任地管理竞争，避免誤判，並保持开放和直接的沟通渠道的重要性。布朗重申了與中国人民解放军进行实质性对话以减少误解可能性的重要性。这两位军事领导人讨论了一些全球和地区的安全问题。