中美“乒乓外交”52周年活動在洛杉磯舉行

12月13日，在美國首都華盛頓，世界冠軍劉偉（右一）、丁寧（左一）等與美國乒乓球愛好者一起切磋球藝。（來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，紀念中美“乒乓外交”52周年論壇暨晚宴20日在美國加利福尼亞州洛杉磯市舉行，兩國各界人士數百人參加活動。



中國駐洛杉磯總領事郭少春在致辭時說，“乒乓外交”為中美兩國人民的溝通與交流奠定了堅實基礎，不僅促進中美關係的轉變，而且在全球範圍產生深遠影響。重溫這段歷史，深刻體會到“乒乓外交”所傳遞的友誼、理解、合作的力量。52年後的今天，中美關係已成為全球穩定與繁榮的關鍵因素。雙方應珍惜中美關係來之不易的成果，推動兩國關係在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上向前發展。



郭少春說，不久前習近平主席和拜登總統在舊金山會晤，達成許多重要共識，一致同意推動兩國各領域對話與合作。正如習主席所說，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。雙方有共同的責任弘揚“乒乓外交”精神，通過互利合作增進兩國人民福祉。



美國聯邦眾議員趙美心表示，“乒乓外交”推動了美中關係發展進程。美中關係是世界上最重要的雙邊關係之一，不僅影響全球經濟，也對世界和平產生重大影響。



美國南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華表示，中美“乒乓外交”是民間外交推動國家關係改善和發展的例證。希望“乒乓外交”的精神伴隨乒乓球運動的發展不斷得到弘揚，中美兩國人民的友誼世代相傳。



北京大學乒乓球隊教練、前世界冠軍劉偉在接受新華社記者採訪時表示，自己以前在國家隊的教練就是中美“乒乓外交”的親歷者，現在自己接過接力棒，成為“乒乓外交”的傳承者。此次帶北大乒乓球隊訪美，希望讓他們更加瞭解“乒乓外交”這段佳話，以及其為促進中美人民友誼和世界和平作出的重要貢獻。希望兩國年青一代傳承“乒乓外交”精神，加強溝通交流，增進中美友誼。