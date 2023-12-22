一個“新中亞”正在脫穎而出?

中評社北京12月22日電／據中亞媒體日前報導，吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦兩國官方小組於12月8日至14日在吉方巴特肯州舉行會議，就兩國47.05公里的國家邊界達成了一致。隨著內部矛盾的不斷化解，以及相互間協調性的持續提升，一個地緣政治上的“新中亞”正在脫穎而出。



近兩年來在俄烏衝突持續的背景下，中亞五國為保持中立、不受美西方次級制裁威脅，加強了自主、多元和平衡外交。外界一些人或許看到的是一幕幕美歐與俄羅斯在中亞角力的景象。實際上，拋開這些表象，近年來中亞地區已經發生深刻變化。



烏茲別克斯坦是這一輪促進中亞一體化的重要國家之一。2016年9月初，由於烏茲別克斯坦開國元首卡裡莫夫病逝，擔任了13年總理的米爾濟約耶夫接任總統。後者銳意改革，放寬限制、對外開放，於2021年9月提出建設“新烏茲別克斯坦”戰略。為了改善與中亞鄰國關係，2017年9月米爾濟約耶夫在聯合國大會第72屆會議上倡議定期舉辦中亞國家首腦協商會議。2018年3月，首屆中亞國家元首磋商會議在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行，開啟了團結協作進程。2022年7月中亞峰會通過了《面向21世紀中亞發展的友好睦鄰合作條約》，土庫曼斯坦和塔吉克斯坦雖有所保留，但沒有影響它們與其他三國的合作；2023年9月五國峰會又通過《加強中亞陸路運輸互聯互通協定》等協議，在地區一體化道路上邁出了新步伐。



促進中亞一體化的另一個引擎是哈薩克斯坦。該國總統托卡耶夫於2022年3月發表題為《新哈薩克斯坦：革新和現代化之路》國情咨文，指出近年來哈薩克斯坦走上了現代化改革道路，各個領域都開始推進革新。哈薩克斯坦的目標是，到2025年進入全球競爭力指數排名前40位。



烏哈兩個努力崛起的中亞大國，從過去一度爭做中亞“老大”到現在攜手並進，為發展雙邊關係和中亞地區崛起創造了前提條件。2017年和2021年米爾濟約耶夫兩度訪哈，“為兩國合作注入新的動力”。2022年12月托卡耶夫回訪塔什干，與米爾濟約耶夫簽署《哈烏同盟關係條約》《哈烏國界劃分協定》等15項成果文件。在哈烏帶領下，中亞其他三國也改善或加強了相互之間的關係，中亞五國抱團取暖，日益以一個整體開展對外合作。



與此同時，中亞五國與西方大國互動愈加密切。不僅美歐各國高官2023年訪問中亞國家的次數比以往高出很多，而且9月19日，美國總統拜登與中亞五國元首在紐約聯合國總部舉行了歷史上首次美國與中亞元首會晤。11月，日本在舉行G7外長會時還邀請中亞五國外長線上參加。

