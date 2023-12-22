中評社北京12月22日電／我國房地產市場仍處於調整周期。從國家統計局近期公布的多組數據看，房地產市場仍面臨下行壓力。促進房地產市場企穩回升，恢復各方對房地產市場的信心至關重要。從總體上看，我們有理由對房地產市場平穩健康發展充滿信心。



儘管當前房地產市場仍處於調整周期，但有邊際改善跡象。1月份至11月份，全國房地產開發投資同比下降9.4%，商品房銷售面積下降8%，商品房銷售額下降5.2%，房屋新開工面積下降21.2%，從這些數據來看，房地產市場仍然處於調整之中。但從主要指標變化趨勢來看，一些指標正在改善。如11月份，70個大中城市商品住宅交易規模有所上升，這有賴於房地產領域調整優化的政策持續發力顯效。



總體需求仍平穩，有助於支撐房地產市場有序發展。1月份至11月份，雖然新房成交量下降，但二手房成交量在上升，新房、二手房合計成交量同比正增長。這說明住房需求保持穩定，沒有出現明顯收縮，而是交易結構發生了變化，二手房交易占比增多。



政策持續調整優化，有利於市場活躍度提升。房地產市場進入調整周期後，有關部門積極出台相關舉措，各地因城施策調整優化房地產調控措施，政策效果不斷顯現。近幾日，北京、上海兩個一線城市調整優化房地產相關政策引發關注。降首付、降房貸利率有助於切實降低購房者首付支出和房貸月供支出，有助於調動購房者住房消費積極性。調整普通住宅標準有利於讓更多購房者減輕購房稅費壓力。從市場看，北京、上海看房人數和實際成交量均有提升。本輪兩個城市的政策調整，能夠切實降低購房者的購房門檻和減輕資金壓力，有助於剛性和改善性住房需求釋放，預計市場活躍度仍將進一步提升，對於穩定市場預期有積極作用。



保交樓工作對於恢復購房者特別是新建住宅購房者的信心至關重要。一段時間以來，個別企業出現債務危機，一些已售房地產項目逾期難交付。這種現象讓居民對購買新建商品住宅充滿擔憂。害怕買了新房交了錢，遇上“爛尾”交不了房怎麼辦？去年以來，有關部門和地方出台了一系列保交樓政策，金融部門給予專項借款、貸款等支持。截至目前，保交樓工作進展順利，350萬套保交樓項目已實現交付超過268萬套，交付率超過76%。隨著保交樓工作繼續推進，還會有更多已售逾期難交付項目順利交到購房者手中。預售資金監管等各項政策也在積極確保新建住宅項目專款專用，按時完工交付。“保交樓”取得積極成果，將對打消購買新建商品住宅顧慮產生積極作用。



當前，各方正在穩妥化解房企債務違約風險，金融部門已經出台一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程。金融機構正抓好各項政策落實，滿足不同所有制房企的合理融資需求。根據中國人民銀行最新數據，僅11月份以來，工、農、中、建、交五大銀行向非國有房企投放開發貸款300多億元。應高度重視房企債務違約，堅決防止債務違約風險集中爆發。同時，也應該理性看待。企業出現債務違約的情況，並不代表企業一定會一蹶不振。有的企業，儘管集團公司出現債務違約，可能具體項目還在正常運轉，開發運營仍在繼續。把某一次債務違約簡單解讀為企業“爆雷”，會導致社會對企業產生信任危機，影響並衝擊市場銷售，加劇企業困難。各方宜理性看待房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場平穩健康發展。



從長遠看，房地產市場對宏觀經濟仍將產生積極帶動作用。我國城鎮化無論從數量還是質量來看，都有較大提升空間。我國人均住房面積達41平方米左右，但結構上看中小戶型偏多，改善性需求潛力大。我國的房地產實現高質量發展、可持續發展仍然有堅實支撐。應當看到，我國房地產對宏觀經濟的貢獻，從過去以增量拉動為主，轉向以存量帶動為主。二手房交易占比提高，能夠帶動家居、家電、家裝等下游產業發展，同時，中介、租賃、物業等行業將有更廣闊空間。



來源：經濟日報 作者：亢舒



